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05 марта 2025 года 08:52

Перспективы экономики РФ в случае смягчения санкций

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Александр Щербак/ТАСС
Александр Щербак/ТАСС
5 марта. FINMARKET.RU - Даже незначительное снятие американских санкций против России станет позитивным сценарием для ВВП, внешней торговли, снизит напряженность на рынке труда и позволит замедлить инфляцию, считают опрошенные "Ведомостями" экономисты. В первую очередь ограничения могут снять с авиасообщения и поставки ресурсов, наименее вероятно пока что смягчение мер в отношении нефтегазовой отрасли. Отмена ограничений окажет значительное влияние на курс рубля, но оценки его перспектив в разных сценариях разнятся.

Различные заявления о смягчении санкционной повестки со стороны США появляются последние недели на фоне активизации переговоров двух стран и обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине. Белый дом разрабатывает план смягчения санкций против России, сообщило агентство Reuters 3 марта. Источники издания поясняли, что речь идет о снятии санкций с отдельных юридических и физических лиц, в том числе некоторых российских бизнесменов. Президент США Дональд Трамп сообщил, что будет рассматривать отмену санкций против России только после достижения мирного соглашения с Украиной. В конце февраля все введенные ранее ограничения против России были продлены. В Кремле заявляли, что пока не слышали официальных заявлений о возможности смягчения санкций Штатов против России.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  санкции,  отмена,  перспективы

 
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