Перспективы экономики РФ в случае смягчения санкций

5 марта. FINMARKET.RU - Даже незначительное снятие американских санкций против России станет позитивным сценарием для ВВП, внешней торговли, снизит напряженность на рынке труда и позволит замедлить инфляцию, считают опрошенные "Ведомостями" экономисты. В первую очередь ограничения могут снять с авиасообщения и поставки ресурсов, наименее вероятно пока что смягчение мер в отношении нефтегазовой отрасли.ограничений окажет значительное влияние на курс рубля, но оценки его перспектив в разных сценариях разнятся.

Различные заявления о смягчении санкционной повестки со стороны США появляются последние недели на фоне активизации переговоров двух стран и обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине. Белый дом разрабатывает план смягчения санкций против России, сообщило агентство Reuters 3 марта. Источники издания поясняли, что речь идет о снятии санкций с отдельных юридических и физических лиц, в том числе некоторых российских бизнесменов. Президент США Дональд Трамп сообщил, что будет рассматривать отмену санкций против России только после достижения мирного соглашения с Украиной. В конце февраля все введенные ранее ограничения против России были продлены. В Кремле заявляли, что пока не слышали официальных заявлений о возможности смягчения санкций Штатов против России.