Минсельхоз переписывает главный отраслевой закон

5 марта. FINMARKET.RU - Минсельхоз, в последние годы искавший подходы к решению накопленных проблем в управлении сельхозземлями, подготовил новый законопроект о землеустройстве, пишет "Коммерсантъ".

Документ требует цифровизации и централизации управления в этой сфере, выстраивая систему стратегического планирования земельных ресурсов, узаконивает федеральную и региональные карты сельхозземель, регламенты их использования и схемы работ по сохранению плодородия и повышению эффективности сектора. Проект призван решить и ряд "пограничных" проблем - от смены модели земледелия с экстенсивной на интенсивную, требующую вложений в сохранение почв, до снятия противоречий на пригородных землях и неиспользуемых участках.