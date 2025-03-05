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05 марта 2025 года 08:40
Минсельхоз переписывает главный отраслевой закон
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dpa/ТАСС
5 марта. FINMARKET.RU - Минсельхоз, в последние годы искавший подходы к решению накопленных проблем в управлении сельхозземлями, подготовил новый законопроект о землеустройстве, пишет "Коммерсантъ". Документ требует цифровизации и централизации управления в этой сфере, выстраивая систему стратегического планирования земельных ресурсов, узаконивает федеральную и региональные карты сельхозземель, регламенты их использования и схемы работ по сохранению плодородия и повышению эффективности сектора. Проект призван решить и ряд "пограничных" проблем - от смены модели земледелия с экстенсивной на интенсивную, требующую вложений в сохранение почв, до снятия противоречий на пригородных землях и неиспользуемых участках.
Опубликовано Финмаркет
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