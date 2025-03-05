Услуги НСПК по универсальному QR-коду могут стать бесплатными

5 марта. FINMARKET.RU - Законопроект об обязательном внедрении для всех банков универсального QR-кода на оплату товаров и услуг может быть дополнен нормой о том, что услуги Национальной системы платежных карт (НСПК) по предоставлению универсального QR-кода будут бесплатными.

Эту норму планируется ввести в ст. 30.6-1 закона "О национальной платёжной системе", в которой прописываются обязанности оператора услуг по предоставлению универсального платежного кода и в которой говорится, что это будет оператор Национальной системы платежных карт (НСПК), сообщил источник "Интерфакса", знакомый с ходом доработки депутатского законопроекта ко второму чтению.

"Оператор услуг по предоставлению универсального платежного кода обязан: без взимания платы оказывать услуги по предоставлению универсального платежного кода операторам по переводу денежных средств, являющимся кредитными организациями или филиалами иностранных банков, оператору платформы цифрового рубля, операторам услуг информационного обмена, банковским платежным агентам, осуществляющих операции платежного агрегатора", - говорится в тексте доработанного законопроекта.

Ни в рамках первого чтения данного законопроекта (N811008-8), ни в рамках ранее внесённого, но потом отозванного законопроекта (N774598-8), не упоминалась обязательная бесплатность предоставления данной услуги со стороны

Принятый в первом чтении законопроект также устанавливал обязанность банков и торговых точек принимать оплату в цифровых рублях.

Согласно законопроекту, с 1 июля 2025 г. оплату должны были начать принимать системно значимые банки, с 1 июля 2026 г. - банки с универсальной лицензией, а с 1 июля 2027 г. - все кредитные организации.

Одновременно вносилась поправка в закон о защите прав потребителей, согласно которой с 1 июля 2025 г. по 1 июля 2026 г. обязанность по приему оплаты в цифровых рублях предлагалось распространить на продавцов с выручкой свыше 30 млн руб.; с 1 июля 2026 г. по 1 июля 2027 г. - на тех, чья выручка превышает 20 млн руб., а затем на всех остальных. Исключение - если место продажи не имеет доступа к мобильной связи или интернету, эта обязанность на продавца не распространяется.

В доработанной версии предлагается освободить все торговые объекты с годовой выручкой менее 5 млн руб. от обязанности принимать оплату цифровыми рублями.

Кроме того, добавлено уточнение, что с 1 июля 2025 г. принимать цифровые рубли обязаны только продавцы, у которых выручка превышает 30 млн руб. и которые на 1 января 2025 г. являлись клиентами системно значимой кредитной организации на основании договора о приеме электронных средств платежа.