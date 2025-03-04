Минфин РФ сохраняет свои оценки исполнения федерального бюджета в 2025 году

4 марта. FINMARKET.RU - Минфинсохраняет свои оценки исполнения федерального бюджета в 2025 году, однако не исключает, что дефицит может превысить план в 0,5% ВВП в случае сохранения текущих цен на нефть - около $60 за баррель.

"Мы стараемся всех ориентировать не на общий баланс (бюджета), а на структурный баланс, это именно тот целевой показатель, который заложен в бюджетной конструкции и бюджетных правилах. А общий баланс, в том числе, зависит от цен на нефть, поэтому подвержен волатильности, соответственно, это как гадание на кофейной гуще, когда мы угадываем общий баланс. Наши оценки по общему балансу не поменялись, но они зависят от того, какая цена на нефть, в бюджете заложено $70 за баррель, сейчас мы видим ближе к $60, соответственно, если этот уровень сохранится - ближе к $60, то дефицит будет побольше, меньше чем на 1% ВВП побольше", - заявил журналистам замминистра финансов РФ Владимир

"Но повторюсь, мы больше ориентируемся на структурный баланс при базовых нефтегазовых доходах, вот его мы должны выполнить и по законодательству, и по смыслу", - отметил также он.

Также говоря о существенном уровне расходов в январе, когда они выросли на 73,6% год к году - до 4 трлн 377 млрд рублей, Колычев отметил: "В целом по кварталу мы более-менее на ту же сезонность выходим, то есть в том году у нас был в феврале всплеск расходов, в этом году в январе. В феврале они будут ниже, чем в прошлом году, скорее всего".

По его словам, в течение года эта динамика будет постепенно сглаживаться, но с традиционным всплеском расходов в декабре. "Как всегда, в декабре будет некий всплеск, связанный с тем, что социальные выплаты платятся, в том числе, за январь в декабре, это объективная вещь", - пояснил замминистра.

Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП. В январе, по предварительным данным,был исполнен с дефицитом в 1,706 трлн рублей, или 0,8% ВВП. Минфин объяснял такой уровень дефицита в первый месяц года главным образом опережающим финансированием расходов внутри первого квартала, отмечая, что это не повлияет на квартальную траекторию ицелевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом.