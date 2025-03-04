Продажи готовых блюд в 2024 году выросли на 24%

4 марта. FINMARKET.RU - Россияне все чаще отказываются готовить дома, и строители уже продают квартиры без кухонь. К 2030 году траты на готовую еду превысят 20% от всех расходов, считают эксперты.

По данным "Нильсен", продажи готовой еды в 2024 году выросли на 23,8% в упаковках и почти на 30% в деньгах, пишет "Российская газета" . Доля продаж готовой еды среди всей скоропортящейся продукции в 2024 году составила 7,5%. По данным исследовательской компании NTech, продажи готовой еды в офлайн-рознице в 2024 году выросли на 33% в деньгах и на 20% в штуках. Самый большой прирост показали горячие напитки (+153% в физическом выражении), суши и роллы (+77%), блюда для перекуса (+46%), супы (+38%).

В 2024 году продажи готовой еды в ретейле росли двузначными темпами, подтверждает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Например, "Пятерочка" зафиксировала общий рост покупок в 2,4 раза в сравнении с предыдущим годом, "Магнит" - на 80%, продажи готовой еды собственного производства в "Глобусе" в денежном выражении увеличились на 17%, в сети "АШАН" - на 14%.

Стабильные темпы роста категории наблюдаются последние восемь лет, говорит директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов. И сейчас категория доросла до очень значимых цифр, поэтому к этому рынку сейчас такое внимание.

Росту рынка готовой еды способствуют продолжающаяся урбанизация и ускоренный темп жизни, которые увеличивают спрос на удобные решения в сфере питания, поясняет заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов. Горожане все чаще выбирают готовую еду, чтобы сэкономить время на приготовлении пищи. Второй фактор - развитие сервисов доставки еды и расширение их географии. Это делает готовую еду более доступной для широкой аудитории.