Счетная палата в 2024 году вернула в бюджет 148,9 млрд руб.

4 марта. FINMARKET.RU -за 2024 г. вернула в бюджеты всех уровней 148,9 млрд руб., из них 96,9 млрд руб. - в федеральный. Это в пять раз больше, чем за 2023 г., и рекорд за 30-летнюю историю ведомства. Об этом говорится в отчете о работе Счетной палаты (СП) за 2024 г., с которым ознакомились "Ведомости"

При этом почти в два раза уменьшилась сумма, выявленная в ходе проверки 4706 нарушений и недостатков по итогам мероприятий за прошлый год - 1,1 трлн руб. Документ СП (на 446 листах) поступил в Госдуму перед отчетом руководства ведомства, который запланирован на 20 марта. Его подлинность подтвердил собеседник на Охотном ряду.

"Для сравнения: в 2022 г. мы обеспечили возврат [в бюджет] 8,9 млрд руб., в 2023 г. - 26,4 млрд руб.", - говорится во вступительном слове Ковальчука к отчету. Такие результаты объясняются работой ведомства за прошлые периоды и новыми аудиторскими подходами, введенными в 2024 г. В частности, ведомство начало развивать аудит, основанный на больших данных, использует инструменты искусственного интеллекта, которые позволяют повысить качество анализа.

На 2025 г. запланировано проведение 428 мероприятий, большую часть из которых составляют бюджетные проверки. Из 191 тематического мероприятия 50 запланировано по поручению президента, 61 - инициирована обеими палатами парламента. За 2024 г. Счетная палата направила органам власти 605 рекомендаций, 406 - было выполнено.