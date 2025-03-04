Маткапитал могут разрешить тратить на лечение детей

4 марта. FINMARKET.RU - Парламентарии предложили разрешить тратить средства материнского капитала на лечение детей. Межфракционный проект закона уже внесен в Госдуму. В соответствии с ним будет разрешено получение платных медицинских услуг, предоставляемых при оказании неотложной помощи, за счет маткапитала, пишут "Известия" ..

На федеральном уровне такая возможность сейчас недоступна - только в отдельных регионах России. Среди них Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область и другие.

На государственном же уровне ежегодно утверждается программа гарантий бесплатного оказания медпомощи гражданам. В нее входит в том числе и лечение детей. Но практика, по мнению авторов инициативы, показывает, что неотложную медицинскую помощь быстрее и реальнее получить в платном медучреждении.

"При этом платные медицинские услуги, предоставляемые при оказании неотложной медицинской помощи, как правило, более высокого качества. Получение таких платных медицинских услуг бывает крайне обременительным для семейного бюджета", - уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Парламентарии ожидают, что использование средств маткапитала на оплату лечения будет востребовано в экстренных ситуациях и эффективно в системе государственной поддержки семей. Реализация меры положительно скажется на здоровье детей и демографическом развитии страны.