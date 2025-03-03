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03 марта 2025 года 11:00
Бюджет недосчитался доходов от аренды лесных участков
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Владимир Смирнов/ТАСС
3 марта. FINMARKET.RU - Счетная палата (СП) заявила, что из-за низкого уровня ставок аренды лесных участков бюджет недосчитывается доходов, пишет "Коммерсант". Цифровизация помогла лесной отрасли решить часть многолетних проблем и повысила точность учета ресурсов - по оценке Счетной палаты, недобор платежей за аренду лесов невелик, однако доходы бюджета (в федеральной собственности находится свыше 1 млрд га) на 95% формируются за счет минимальной арендной платы. Снижает доходы и массовая замена аренды участков на публичный сервитут (право ограниченного пользования), стоимость которого "в сотни раз ниже" аренды. СП предлагает привязать расчет ставок к кадастровой стоимости лесных участков. В Минприроды сообщили, что министерство согласно с необходимостью повышения экономической эффективности лесов и "ведет активную работу". Но арендовать участок можно только если он поставлен на кадастровый учет, а неполнота такого учета, как отмечают в СП, "не позволяет достоверно оценить объем лесных ресурсов страны и степень их вовлечения в оборот". Одним из действенных механизмов "лесной реформы", начавшейся в РФ в 2021 году, должна была стать федеральная госинформсистема (ФГИС ЛК) - с 1 января 2025 года она должна была сменить прежнюю ЛесЕГАИС. Но этого не произошло: ЛесЕГАИС, по данным СП, показывает "крайне низкое качество данных", возможен перенос неполных и недостоверных сведений во ФГИС ЛК.
Опубликовано Финмаркет
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