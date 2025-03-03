Бизнес тестирует международные расчеты в "золотых" ЦФА

3 марта. FINMARKET.RU - Бизнес тестирует схему трансграничных расчетов в "золотых" цифровых финансовых активах (ЦФА), пишут "Ведомости" . На одной из отечественных платформ в середине 2024 г. состоялся выпуск, международный характер которого не афишируется в эмиссионной документации, рассказали два собеседника, близких к сделке.

На деле стоимость цифровых активов этого выпуска привязана к одному из индексов золота и обеспечена залогом складского свидетельства - специальной ценной бумагой, подтверждающей принятие товара на хранение на складе, говорят источники. В данном случае физическоехранится во фрипортах (хранилище ценностей) за рубежом, отметили они. Инвестор может потребовать выкупа ЦФА, получить золото или его денежный эквивалент за границей и расплатиться за любой товар без необходимости самостоятельно переводить деньги через банки, рассказали собеседники.

Как подчеркивают источники "Ведомостей", этот выпуск носит именно тестовый характер, поэтому покупателем (за рубли) выступил соорганизатор сделки. Погашение цифровых активов с высвобождением залога в пользу инвестора запланировано на май 2025 г., рассказали они. Собеседникам не известно, чтобы кто-то еще делал в России выпуски ЦФА специально для международных расчетов, но они отмечают, что и "количество золота за рубежом в какой-то степени ограниченно". В любом случае по-настоящему рабочей эта схема может быть только в случае масштабирования, подчеркнул один из собеседников.