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03 марта 2025 года 09:22
У металлургов растет интерес к работе с ломом драгметаллов
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Сергей Карпухин/ТАСС
3 марта. FINMARKET.RU - Металлургические компании с развитым направлением по заготовлению лома и профильные игроки стали больше интересоваться сбором лома электроприборов с содержанием драгметаллов на фоне высоких цен на золото и серебро. Об этом сообщили собеседники "Коммерсанта" в кулуарах отраслевой конференции "Бизнес в сфере лома драгметаллов". По словам источников "Ъ", если не искать новые сегменты, следует сокращать объемы бизнеса минимум в 2 раза. По данным ассоциации "Руслом.ком", в 2024 году сбор лома в России сократился на 17,6%, до 19,9 млн тонн, а потребление лома - на 22%, до 19,9 млн тонн. В 2025 году показатели могут сократиться до 16 млн и 13,8 млн тонн соответственно, учитывая снижение выплавки и потребления стали на внутреннем рынке, а также сохраняющиеся экспортные ограничения, прогнозирует директор "Руслом.ком" Виктор Ковшевный. Источники "Ъ" говорят, что крупные металлургические холдинги, у которых развито ломозаготовительное направление, в 2024-2025 годах получили лицензии на работу с ломом и отходами драгметаллов и планируют выход в сегмент в этом году. Основным стимулом становятся рекордно высокие цены на золото и растущие вслед за ним цены на серебро. По оценкам Минпромторга, в РФ ежегодно образуется до 2 тыс. тонн электронного лома, в котором содержится более 60 тонн драгметаллов.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, металлурги, драгметаллы, лом, интерес
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