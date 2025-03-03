На рекрутинговых сайтах растет число вакансий для госслужащих

3 марта. FINMARKET.RU - В феврале правительство Ярославской области опубликовало вакансию замминистра туризма на рекрутинговом сайте HeadHunter (hh.ru). По данным платформы, в последние 2 года появляется все больше открытых предложений для госслужащих, пишут "Ведомости" . В течение 2023 г. на hh.ru государственные организации опубликовали 636 вакансий для высшего менеджмента, в 2024 г. - 724, а за первые 2 месяца текущего года - 84. За последний год было размещено свыше 20 вакансий на позиции заместителей и помощников министра на региональном уровне, рассказал представитель HeadHunter.

По словам руководителя отдела по работе с клиентами кадровой компании Uteam Анны Китаевой, тренд поиска госслужащих на рекрутинговых платформах действительно есть. Ранее подбор персонала шел преимущественно по "министерским каналам", но сейчас ситуация изменилась. Одной из ключевых причин является острая нехватка кадров, достигающая, по оценкам Минтруда, 1,5 млн человек. Китаева также отмечает, что привлекать специалистов стало сложнее из-за ограничений на выезд за границу для госслужащих. В связи с этим использование профессиональных рекрутинговых платформ становится необходимостью.

Директор дирекции приоритетных образовательных инициатив РАНХиГС (Президентская академия) Наталья Гаркуша оценивает размещение вакансий на открытых площадках позитивно. По ее мнению, публичное размещение вакансий наряду с коммерческими организациями привлекает профессионалов, которые ранее не рассматривали работу на государство.

Важную роль играет сотрудничество с университетами, где формируется новый корпус будущих чиновников. "Фактически государство формирует заказ на профессионалов, которые будут востребованы на службе", - говорит Гаркуша. Примером такой программы является "Ресурс России" РАНХиГС, которая второй год готовит будущих служащих с углубленными цифровыми компетенциями, востребованными в современных условиях управления государством.

Региональные власти могут использовать все предусмотренные законом способы подбора кадров, прежде всего - размещение вакансий на портале госслужбы, отмечает директор экспертно-аналитического центра государственной и муниципальной службы ВШГУ Михаил Морозов.