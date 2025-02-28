Риски для экономики в этом году: какие они

28 февраля. FINMARKET.RU - Основные вызовы, с которыми может столкнуться российскаяв этом году, связаны со сжатием инвестиционного спроса и рынком труда, заявила в интервью «Ведомостям» замминистра экономического развития Полина Крючкова.

В то же время от рисков рецессии (кризисное состояние экономики, которое характеризуется резким спадом экономических показателей – ВВП, инвестиций, производства, доходов, спроса, – а также сопровождается массовым банкротством и недозагрузкой производственных мощностей) защищает контрциклическая политика ЦБ и бюджетная – со стороны правительства, подчеркнула Крючкова.

Вызов на рынке труда связан с гибкостью и адаптацией – насколько он является жестким ограничением для расширения производства и инвестиций, отметила Крючкова. Сейчас происходит его структурная трансформация, которая характеризуется перетоком кадров между отраслями и изменением лидеров по росту зарплат. При этом ситуация неоднородна по отраслям, подчеркнула замминистра. Дефицит кадров в России остается основным фактором, ограничивающим расширение предложения, но напряженность на рынке труда перестала нарастать, отмечал ЦБ в резюме обсуждения ключевой ставки. По данным Росстата, безработица находится на минимальных уровнях – 2,3%.

Второй риск для экономики – это качество инвестиций и риск сжатия инвестиционного спроса, отметила Крючкова.

Замедление спроса со стороны населения и бизнеса может потенциально создатьфинансовой устойчивости предприятий, заявила Крючкова. Кредитная нагрузка на экономику распределена неравномерно. При этом пока нет признаков того, что возможно массовое банкротство, подчеркнула Крючкова.

Со стороны внешних факторов неопределенность создают санкционное давление и состояние мировой экономики, отметила замминистра.

Кроме того, сохраняется вероятность повышенной волатильности курса рубля, добавила Крючкова.