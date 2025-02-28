Европейских брендов в РФ станет больше

28 февраля. FINMARKET.RU - По итогам текущего года доля европейских брендов в общем объеме открытий новых магазинов в России может увеличиться почти вдвое, до 50%. Об этом, "Коммерсанту" сообщили в консалтинговой компании CORE.XP. По прогнозам консультантов, в этом году в России появится 12 новых марок из Европы; в прошлом году их было семь. Этот тренд фиксируют и в IBC Real Estate, по данным которой в этом году в РФ будут запущены магазины семи европейских ритейлеров, их доля в общем объеме новых открытий вырастет на 13 п. п., до 43%

Всего в этом году в России появится 25 новых зарубежных марок, прогнозируют в CORE.XP. Из заявленных к выходу на российский рынок брендов 79% — сети фешен-сегмента. Доля ритейлеров, продающих бытовую технику и электронику, а также парфюмерно-косметическую продукцию, составляет, соответственно, 14% и 7%.

Тем не менее многие западные, хотя и рассматривают возможность вернуться на российский рынок, занимают выжидательную позицию, так как геополитическая ситуация остается неопределенной, отмечают в CORE.XP. В компании также добавляют, что ряд иностранных ритейлеров пока не может четко выстроить свои перспективы развития на российском рынке.