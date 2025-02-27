Каким быть лимиту сверхурочных часов для работников предприятий

27 февраля. FINMARKET.RU -о расширении лимита сверхурочных часов для работников российских предприятий со 120 до 240 часов в год вышла на новый уровень, пишет "Коммерсант" . Разработанные Минэкономики по инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) поправки к Трудовому кодексу, по словам главы союза Александра Шохина, правительство "в целом" поддержало.

Глава РСПП подчеркнул, что повышение лимита сверхурочных позволит работникам легально подрабатывать на своих основных рабочих местах - де-факто это продолжение дискуссии о конкуренции за кадры основной занятости с работой граждан в режиме самозанятых.

Официальной статистки по сверхурочному рабочему времени внет - Росстат учитывает только продолжительность рабочего дня, и то опросным методом, что не позволяет считать результаты такой оценки точными. Как следует из данных опроса hh.ru, почти треть россиян (29%) уже сейчас перерабатывают каждый или почти каждый день. Около четверти (23%) делают это 2-3 раза в неделю, 12% - не реже раза в неделю, 17% - пару раз в месяц.

Федерация независимых профсоюзов России и Конфедерация труда России раскритиковали поправки Минэкономики. Как отметила зампред ФНПР Нина Кузьмина, увеличение пределов регулярной сверхурочной работы не самый лучший способ решения проблемы дефицита кадров.