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27 февраля 2025 года 09:24
Каким быть лимиту сверхурочных часов для работников предприятий
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Михаил Метцель/ТАСС
27 февраля. FINMARKET.RU - Дискуссия о расширении лимита сверхурочных часов для работников российских предприятий со 120 до 240 часов в год вышла на новый уровень, пишет "Коммерсант". Разработанные Минэкономики по инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) поправки к Трудовому кодексу, по словам главы союза Александра Шохина, правительство "в целом" поддержало. Глава РСПП подчеркнул, что повышение лимита сверхурочных позволит работникам легально подрабатывать на своих основных рабочих местах - де-факто это продолжение дискуссии о конкуренции за кадры основной занятости с работой граждан в режиме самозанятых. Официальной статистки по сверхурочному рабочему времени в РФ нет - Росстат учитывает только продолжительность рабочего дня, и то опросным методом, что не позволяет считать результаты такой оценки точными. Как следует из данных опроса hh.ru, почти треть россиян (29%) уже сейчас перерабатывают каждый или почти каждый день. Около четверти (23%) делают это 2-3 раза в неделю, 12% - не реже раза в неделю, 17% - пару раз в месяц. Федерация независимых профсоюзов России и Конфедерация труда России раскритиковали поправки Минэкономики. Как отметила зампред ФНПР Нина Кузьмина, увеличение пределов регулярной сверхурочной работы не самый лучший способ решения проблемы дефицита кадров.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, сверхурочные, дискуссия
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