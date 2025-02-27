К 2029 году число самозанятых в РФ превысит 18 млн, ожидают в ФНС

27 февраля. FINMARKET.RU -Число граждан со статусом самозанятых к началу 2029 г. - сроку окончания эксперимента по введению спецрежима "Налог на профессиональный доход" (НПД) - превысит 18 млн человек. Это, как пишут "Ведомости" , следует из прогнозных данных Федеральной налоговой службы (ФНС), представленных к совещанию в Совете Федерации по вопросу пенсионного обеспечения самозанятых, которое прошло в начале февраля. По официальным данным ведомства на 1 января, число самозанятых достигло 12,17 млн граждан, к началу 2026 г., по прогнозу, их будет 14,49 млн, к началу 2027 г. - 16,67 млн.

Как следует из данных ФНС, рост показателя начнет замедляться уже с этого года. Если с 2022 по 2024 гг. он составлял в среднем 3 млн новых плательщиков в год, то уже в 2025-2026 гг. ежегодные темпы роста будут чуть выше 2 млн. За весь 2027 год в России прирост числа плательщиков налога на профдоход составит менее 1,5 млн человек, в последний же год действия эксперимента статус получат лишь 180 тыс. человек, прогнозирует налоговая служба.

Так же как и с численностью плательщиков НПД, ведомство прогнозирует снижение годового прироста налоговых поступлений от них уже с 2026 г. Если за последние годы собранные налоги с самозанятых практически удваивались ежегодно, в 2025 г. рост замедлится до 23%, в 2026 г. - до 15%, в 2027-2028 гг. - до 8,5% ежегодно. По итогам 2024 г.выплатили почти 95 млрд руб. налога на профдоход, а за этот год поступления составят 117 млрд, ожидает ФНС. В последний год действия спецрежима служба прогнозирует поступления в 158 млрд руб., что в 1,6 раза выше показателя за 2024 г.

Эксперты отмечают, что в неформальную занятость сейчас, по разным экспертным оценкам, вовлечено от 12% до 20% взрослого трудоспособного населения, и проблема перетекания кадров из традиционных трудовых отношений в самозанятость существует.

Но ФНС пока не видит проблемы. По данным ведомства, значительная часть самозанятых (порядка 50%) ранее не состояла в трудовых отношениях, т. е. по факту перешла из теневого сектора, говорил начальник управления оперативного контроля ФНС Владимир Мальцев в начале февраля. Эти граждане и так претендовали бы на социальные выплаты от государства в пожилом возрасте как безработные, отмечал он. Кроме того, в среднем порядка 40-45% от всех самозанятых совмещают такой статус с трудовыми отношениями, формируя тем самым свою страховую пенсию, сообщил Мальцев.