Рост промпроизводства в РФ в январе замедлился до 2,2% после повышения на 8,2% в декабре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались слабее ожиданий экономистов, которые предусматривали рост в январе на 5,4%

26 февраля. FINMARKET.RU - Рост промпроизводства в РФ в январе 2025 года составил 2,2% в годовом сравнении, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Как сообщалось, в декабре 2024 года рост промпроизводства в РФ составил 8,2% в годовом выражении, в ноябре - 3,5%, в октябре - 5,2%, в сентябре - 2,9%.

Данные по промышленности в январе 2025 года оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, предусматривал рост промпроизводства РФ за январь на 5,4%.

С исключением сезонного и календарного факторов в январе 2025 года, по оценке Росстата, промышленность РФ упала на 3,2% после роста на 2,3% в декабре и роста на 0,3% в ноябре.

В январе 2025 года замедлился рост в обрабатывающих отраслях - до 7,0% в годовом сравнении с 14,0% в декабре. В добывающем секторе в январе 2025 года снижение составило 2,1% в годовом выражении после роста на 1,3% в декабре. В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в январе был зафиксировано падение на 6,4% после снижения на 2,8% в декабре. В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов рост в январе составил 3,2% после роста на 0,8% в декабре.

Как сообщалось, рост промпроизводства в РФ в 2024 году составил 4,6% после повышения на 4,3% в 2023 году.

В 2025 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 2,5% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале февраля). Минэкономразвития РФ прогнозирует (оценка за сентябрь) рост промышленности в 2025 году на 2,0%.

Отрасли, показавшие в январе 2025 года рост по сравнению с январем 2024 года: производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 36,9%, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 33,1%, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - 22,8%, производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - 16,5%, производство табачных изделий - 14,4%, ремонт машин и оборудования - 11,2%, производство прочих готовых изделий - 9,4%, выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - 7,2%, производство химических веществ и химических продуктов - 6,1%, добыча угля - 5,9%, производство текстильных изделий - 5,5%, добыча металлических руд - 4,6%, производство бумаги - 3,2%, добыча прочих полезных ископаемых -2,5%, производство электрического оборудования - 2,2%, производство кокса и нефтепродуктов - 1,9%, производство продуктов питания - 1,7%, напитков - 0,6%, производство резиновых и пластмассовых изделий - 1,5%.

Отрасли, снизившие объемы производства в январе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года: производство кожи и изделий из кожи - 30,0%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 5,5%, производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) - 3,1%, производство мебели - 2,4%, металлургическое производство - 1,7%, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - 0,8%, производство одежды - 0,1%.

Выпуск легковых автомобилей в РФ в январе вырос в годовом выражении на 20,2%, до 54,4 тыс. шт. Результат января 2025 года стал самым высоким для этого месяца с докризисного периода, то есть с января 2022 года, в котором было выпущено 95,1 тыс. легковых машин.

Производство грузовиков в январе упало год к году на 30,8%, до 8,9 тыс. шт. Такой месячный показатель стал самым низким с января 2023 года. Тогда в стране было изготовлено лишь 5,8 тыс. грузовых автомобилей.

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн за прошлый месяц было выпущено 529 - на 46,5% меньше, чем в том же месяце годом ранее.

Выпуск кузовов для автотранспортных средств в январе снизился на 11,1%, до 2,4 тыс. единиц.

По сравнению с результатами декабря 2024 года производственные показатели автопрома в январе 2025 года существенно снизились. Влияние на это, в частности, традиционно оказывают длинные новогодние выходные.

Производство пищевых продуктов в январе по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросло на 1,7%, но в сравнении с декабрем 2024 года снизилось на 11,5%. Производство напитков в годовом выражении увеличилось на 0,6%, в месячном упало на 22,8%.

При этом РФ в январе этого года произвела 26,1 тыс. тонн сливочного масла, что на 1% меньше, чем в январе прошлого года. По сравнению с декабрем 2024 года производство снизилось на 10,3%.

Сократилась и выработка подсолнечного масла (нерафинированного) - в годовом выражении на 3,7%, до 673 тыс. тонн, по сравнению с декабрем 2024 года - на 6,6%.

Росстат также сообщил, что производство мяса (без мяса птицы) в январе составило 292 тыс. тонн, что на 1% больше, чем годом ранее, мяса птицы - 429 тыс. тонн (на 2,2% больше), колбасных изделий - 185 тыс. тонн (на 1,5% меньше).

Производство молока (кроме сырого) увеличилось на 5%, до 521 тыс. тонн, сыров - на 0,9%, до 68,7 тыс. тонн, творога - на 3,9%, до 40,1 тыс. тонн, кисломолочных продуктов (кроме сметаны) - на 4,4%, до 180 тыс. тонн.

Мукомольные предприятия снизили выработку муки на 1,6%, до 694 тыс. тонн, хлебопеки сократили производство на 2,7%, до 396 тыс. тонн, кондитеры - на 2,3%, до 308 тыс. тонн.

Табачная отрасль в январе увеличила производство по сравнению с январем прошлого года на 14,4%, по сравнению с декабрем - на 15,2%.