РСПП просит усложнить использование грифа "Для служебного пользования" чиновниками

26 февраля. FINMARKET.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) просит усложнить использование органами власти грифа "Для служебного пользования" (ДСП) в законопроектах и других правительственных актах. В частности, можно было бы предусмотреть, что постановка такого грифа возможна только с разрешения вице-премьера, ответственного за контрольно-надзорную деятельность (эту тему курирует Дмитрий Григоренко). За соблюдением такого порядка могло бы следить Минэкономразвития - именно это министерство готовит заключение об оценке регулирующего воздействия (ОРВ).

Это следует из проекта резолюции форумапо регуляторной политике, который планируется направить в правительство, Госдуму и заинтересованные органы власти, пишут "Ведомости"

По словам главы РСПП Александра Шохина, когда появляется гриф ДСП на том или ином документе, бизнес автоматом исключается из обсуждения законопроектов на ранних стадиях. Как считает Шохин, "изъятие публичности" на начальных стадиях может быть удобно законодателям, но это сокращает для бизнеса возможность принять участие в обсуждении.

Число документов с грифом ДСП заметно выросло после усиления санкционного давления в 2022 г., заявил "Ведомостям" вице-президент РСПП Александр Варварин. В некоторых случаях это оправданно, особенно когда речь идет об антисанкционных мерах, полагает он. Впрочем, с точки зрения закона гриф ДСП ограничивает в распространении документа прежде всего госслужащих, которые с ним работают, другие участники дискуссии тоже не должны делиться таким актом, пояснил Варварин.

Среди других предложений - внесение изменений в регламент Госдумы и обязательное обсуждение с предпринимательским сообществом изменений в законодательство о налогах. РСПП также предлагает принять закон о нормативных правовых актах, которым закреплялось бы взаимодействие государства, бизнеса и общества в процессе нормотворчества. Шохин говорит о так называемом законе о законах.

РСПП предлагает продолжить работу по развитию процедуры ОРВ (механизм, с помощью которого бизнес может повлиять на внесение изменений в законодательство). В частности, ОРВ нужно расширить на проекты нормативных актов о налогах и сборах - так бизнес сможет оценивать их влияние на инвестиционную и деловую активность компаний.

Кроме того, РСПП просит обязать законодателей проводить публичное обсуждение законопроектов ко второму чтению.