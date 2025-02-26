.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
Главная / Главное / Россияне не верят в заморозку вкладов, планируют реинвестировать полученные доходы
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Добыча газа в РФ в январе сократилась на 4%, добыча угля выросла на 6,2%, производство электроэнергии снизилось на 3,5%
26 февраля 2025 года 10:13
Россияне не верят в заморозку вкладов, планируют реинвестировать полученные доходы
|0
Донат Сорокин/ТАСС
26 февраля. FINMARKET.RU - Россияне не верят в заморозку вкладов, не собираются забирать с них деньги и планируют реинвестировать полученные доходы, следует из результатов опроса маркетплейса Мосбиржи "Финуслуги". Реинвестировать процентный доход от вкладов, полученный в 2024 году, планируют 77% россиян, рассказали "Известиям" в пресс-службе маркетплейса "Финуслуги", основываясь на данных собственного исследования. И хотя после декабрьского решения ЦБ сохранить ключевую на уровне 21% банки начали снижать обещанную доходность (сейчас у некоторых организаций она составляет уже менее 21%), люди всё еще считают вложения в депозиты чрезвычайно привлекательными. По словам старшего управляющего директора Мосбиржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту "Финуслуги" Игоря Алутина, 80% из тех, кто готов реинвестировать полученный доход, планируют снова положить деньги на вклад. Присматриваются люди и к другим видам инвестиций, показал опрос "Финуслуг". Так, половина респондентов не исключает, что направит доход от вкладов в другие инструменты: 33% планируют купить акции, 21% хотят приобрести недвижимость, около 19% подумывают над вложением в облигации, 16,8% хотят направить средства в пенсионные фонды, а 14,2% - в паевые инвестфонды (ПИФы). Но почти каждый четвертый (23%) респондент ответил, что вкладывать полученный доход не собирается, а намерен потратить на личные и семейные нужды. Так, в приоритете у россиян расходы на ипотеку, ремонт, отдых (путешествия), образование и саморазвитие. В общем, вполне разумные траты, которые далеки от "истерического потребления", считает президент инвестплатформы "ИнвойсКафе" Геннадий Фофанов. "Результаты опроса, в том числе касающиеся диверсификации вложений, свидетельствуют о рациональном подходе к финансовому планированию, - добавил он. - А высокий процент респондентов, ориентированных на реинвестирование, свидетельствует о доверии к банковской системе и отсутствии опасений относительно заморозки вкладов". Результаты опроса действительно отражают высокий уровень доверия к банковской системе, согласна профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина. По ее мнению, никаких революционных движений средств не произойдет даже после снижения процентов по вкладам.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.