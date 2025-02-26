Россияне не верят в заморозку вкладов, планируют реинвестировать полученные доходы

26 февраля. FINMARKET.RU - Россияне не верят в заморозку вкладов, не собираются забирать с них деньги и планируют реинвестировать полученные, следует из результатов опроса маркетплейса Мосбиржи "Финуслуги".

Реинвестировать процентный доход от вкладов, полученный в 2024 году, планируют 77% россиян, рассказали "Известиям" в пресс-службе маркетплейса "Финуслуги", основываясь на данных собственного исследования. И хотя после декабрьского решения ЦБ сохранить ключевую на уровне 21% банки начали снижать обещанную доходность (сейчас у некоторых организаций она составляет уже менее 21%), люди всё еще считают вложения в депозиты чрезвычайно привлекательными.

По словам старшего управляющего директора Мосбиржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту "Финуслуги" Игоря Алутина, 80% из тех, кто готов реинвестировать полученный доход, планируют снова положить деньги на вклад.

Присматриваются люди и к другим видам инвестиций, показал опрос "Финуслуг". Так, половина респондентов не исключает, что направит доход от вкладов в другие инструменты: 33% планируют купить акции, 21% хотят приобрести недвижимость, около 19% подумывают над вложением в облигации, 16,8% хотят направить средства в пенсионные фонды, а 14,2% - в паевые инвестфонды (ПИФы).

Но почти каждый четвертый (23%) респондент ответил, что вкладывать полученный доход не собирается, а намерен потратить на личные и семейные нужды. Так, в приоритете у россиян расходы на ипотеку, ремонт, отдых (путешествия), образование и саморазвитие. В общем, вполне разумные траты, которые далеки от "истерического потребления", считает президент инвестплатформы "ИнвойсКафе" Геннадий Фофанов.

"Результаты опроса, в том числе касающиеся диверсификации вложений, свидетельствуют о рациональном подходе к финансовому планированию, - добавил он. - А высокий процент респондентов, ориентированных на реинвестирование, свидетельствует о доверии к банковской системе и отсутствии опасений относительно заморозки вкладов".

Результаты опроса действительно отражают высокий уровень доверия к банковской системе, согласна профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительствеНадежда Капустина. По ее мнению, никаких революционных движений средств не произойдет даже после снижения процентов по вкладам.