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26 февраля 2025 года 09:23
Убирать контрафакт с маркетплейсов будут быстрее
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
26 февраля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития выработает механизм защиты правообладателей от подделок на маркетплейсах. Сейчас срок рассмотрения жалоб на контрафакт составляет 30 дней, за которые такие партии, как правило, распродаются. У крупнейших маркетплейсов уже есть собственные алгоритмы проверки подлинности товаров, настаивают они, поэтому в дополнительном регулировании необходимости нет, пишет "Коммерсант". За прошлый год заблокирован 1 млн карточек на маркетплейсах с объявлениями по жалобам правообладателей, говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Он добавляет, что из всех жалоб подтвердилось порядка 48% от всех, а оставшиеся - это, как правило, "действия конкурентов". "Проблема в том, что после ухода зарубежных брендов с российского рынка их правообладатели перестали контролировать продажи. Из-за этого участились примеры, когда обращения касаются не подделок, а параллельного импорта. Например, когда два импортера завозят товары одного и того же бренда, и каждый из них считает, что у него больше прав", - добавляет он.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, маркетплейсы, контрафакт
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