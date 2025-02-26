Мошенники стали наживаться на возвращении инокомпаний

26 февраля. FINMARKET.RU -стали делать фишинговую рассылку, в которой предлагают восстановить карты Visa и Mastercard, - об этом предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. Данная тематика вызывает интерес у мошенников сразу по нескольким причинам, говорит в беседе с "Известиями" старший инженер по информационной безопасности R-Vision Игорь Швецов. Во-первых, новости о возвращении вызывают эмоциональный отклик у людей, создавая ожидание позитивных перемен.

"Во-вторых, такие события часто ассоциируются с улучшением качества услуг и экономическим ростом, что снижает бдительность потенциальных жертв, - рассказывает эксперт. - Мошенники используют этот позитивный информационный фон, чтобы создать видимость официальности и надежности своих предложений".

Последние заявления зарубежных компаний - дополнительный информационный повод, позволяющий охватить еще одну часть аудитории потенциальных жертв, говорит в беседе с изданием директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA (ГК "Солар") Александр Вураско.

По мнению интернет-аналитика и эксперта"Газинформсервис" Марины Пробетс, помимо фишинговых сайтов, имитирующих восстановление карт Visa и Mastercard, мошенники могут использовать и другие схемы, связанные с возвращением зарубежных брендов, например поддельные сайты с регистрацией для получения компенсации за блокировку карт, обещание якобы выгодных предложений по обмену заблокированных карт на новые, а также рассылки с обещаниями приоритетного доступа к услугам бренда после его возвращения в обмен на персональные данные.