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26 февраля 2025 года 08:37
Мошенники стали наживаться на возвращении инокомпаний
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Сергей Булкин/ТАСС
26 февраля. FINMARKET.RU - Мошенники стали делать фишинговую рассылку, в которой предлагают восстановить карты Visa и Mastercard, - об этом предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. Данная тематика вызывает интерес у мошенников сразу по нескольким причинам, говорит в беседе с "Известиями" старший инженер по информационной безопасности R-Vision Игорь Швецов. Во-первых, новости о возвращении вызывают эмоциональный отклик у людей, создавая ожидание позитивных перемен. "Во-вторых, такие события часто ассоциируются с улучшением качества услуг и экономическим ростом, что снижает бдительность потенциальных жертв, - рассказывает эксперт. - Мошенники используют этот позитивный информационный фон, чтобы создать видимость официальности и надежности своих предложений". Последние заявления зарубежных компаний - дополнительный информационный повод, позволяющий охватить еще одну часть аудитории потенциальных жертв, говорит в беседе с изданием директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA (ГК "Солар") Александр Вураско. По мнению интернет-аналитика и эксперта компании "Газинформсервис" Марины Пробетс, помимо фишинговых сайтов, имитирующих восстановление карт Visa и Mastercard, мошенники могут использовать и другие схемы, связанные с возвращением зарубежных брендов, например поддельные сайты с регистрацией для получения компенсации за блокировку карт, обещание якобы выгодных предложений по обмену заблокированных карт на новые, а также рассылки с обещаниями приоритетного доступа к услугам бренда после его возвращения в обмен на персональные данные.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, компании, возвращение, мошенники
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