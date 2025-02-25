В России открывается меньше торговых центров

25 февраля. FINMARKET.RU - В этом году в российских регионах должно открыться только 13 торгово-развлекательных центров центров на 254 тыс. кв. м, что в 2 раза меньше, чем годом раньше, говорится в сообщении NF Group. Большинство из строящихся объектов реализуют в окружном формате, 5 - в районном. Как такие показатели отразятся на российском ритейле и может ли онлайн-торговля еще больше сократить количество, разбирались "Известия".

В первую очередьввода новых площадей ТРЦ связано с увеличением доли онлайн-ритейла, заявил "Известиям" независимый пиар-консультант Денис Голдман. Действующие торговые центры в связи с уходом западных брендов с российского рынка, а отечественных компаний в онлайн испытывали давление и острую нехватку арендаторов.

В феврале Союз торговых центров (СТЦ) направил приглашения компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear и другими) с предложением вернуться на российский рынок, сообщил вице-президент организации Павел Люлин. Он отметил, что эти компании не разорвали связи с Россией окончательно, поэтому они могут вернуться первыми.

Как отметил Голдман, в ТРЦ растет доля площадей, отданная не под торговлю, а под развлечения (если раньше доля развлечений в ТРЦ была 10-15%, то сейчас норма - 35-40%).

Большие площади стала занимать сфера услуг (например, парикмахерские и ателье), но это традиционно для небольших центров, которые взяли на себя функции домов быта.

Между тем росту конкуренции среди арендаторов способствуют новости о скором возвращении иностранных брендов в Россию и готовности ТРЦ обеспечить их площадями. В связи с этим в 2026 году (при дальнейшем потеплении отношений с Западом и высокой скорости входа на российский рынок) объем ввода площадей ТРЦ может вырасти, чтобы вместить всех желающих, с неизбежным снижением в 2027 году под влиянием закрытия части компаний, которые не выдержат конкуренции с вернувшимися. В любом случае рынок, вводя новые ТРЦ, будет опаздывать за повесткой в связи со спецификой сферы строительства.

Как заявила "Известиям" эксперт Президентской академии Ксения Баландина, доходы торговых центров продолжают падать. Покупатели всё чаще приобретают товары через интернет-магазины, что снижает необходимость частого посещения физических торговых точек. Об этом свидетельствует также резкое увеличение спроса на складские помещения различного типа, крупные логистические комплексы и склады первого уровня - агрегаторы для ритейлеров.

Многие торговые центры, по мнению эксперта, испытывают трудности с обслуживанием ранее взятых кредитов на строительство и развитие. Это может привести к банкротствам и последующей передаче активов банкам, что вызывает волну изменений в структуре владения недвижимостью. По разным оценкам, порядка 10-12% торговых центров, существующих сегодня, могут столкнуться с проблемой невозможности обслуживать кредиты.

Торговые центры в нынешнем виде, скорее всего, подвергнутся значительным изменениям и через несколько лет могут перестать существовать в привычном формате, подчеркнула эксперт.