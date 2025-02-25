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25 февраля 2025 года 08:39
К концу 2025 г. на российском рынке может остаться меньше 300 банков
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Алексей Филиппов\ТАСС
25 февраля. FINMARKET.RU - По оценке "Эксперт РА", в этом году их количество сократится на дюжину, так же как и в 2024 году. Основной причиной ухода кредитных организаций станут сделки слияния и поглощения, а также отзыв лицензий у кредитных организаций. Свою лепту в сокращение российской банковской системы внесут и дочерние иностранные банки, планирующие покинуть Россию, пишет "Коммерсантъ". Лидеры банковского рынка будут стараться усилить свои конкурентные позиции, "приобретая качественные активы, в том числе и из числа желающих покинуть российский рынок иностранных банков", отметила директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Ксения Якушкина. Кроме того, на рынке имеются небольшие кредитные организации, чьи собственники заинтересованы не в дальнейшем развитии бизнеса, а в продаже. Впрочем, МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков считает, что небольшие банки вряд ли будут уходить с рынка даже при ухудшении их финансового положения. По его мнению, в крайнем случае их купит новый собственник, "поскольку они в нынешних условиях удобнее крупных банков для организации расчетов, особенно международных". Кроме того, по его словам, "у небольших банков сегодня гораздо лучше обстоят дела с запасом капитала, чем у крупных". В "Эксперт РА" ожидают, что сокращение числа банков продолжится темпами 2024 г., прежде всего за счет уже запущенных M&A-сделок, а также прекращения ЦБ деятельности недобросовестных игроков рынка, пишут "Ведомости". В агентстве не раскрывают, завершения каких сделок они ждут. В середине 2025 г. должно завершиться присоединение РНКБ к ВТБ. Также госбанк в этом году намерен присоединить к себе "БМ банк", тем самым досрочно завершив санацию последнего. На 24 февраля ЦБ не отозвал ни одной банковской лицензии.
Опубликовано Финмаркет
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