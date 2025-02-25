К концу 2025 г. на российском рынке может остаться меньше 300 банков

25 февраля. FINMARKET.RU - По оценке "Эксперт РА", в этом году их количество сократится на дюжину, так же как и в 2024 году. Основной причиной ухода кредитных организаций станут сделки слияния и поглощения, а также отзыв лицензий у кредитных организаций. Свою лепту в сокращение российской банковской системы внесут и дочерние иностранные, планирующие покинуть Россию, пишет "Коммерсантъ".

Лидеры банковского рынка будут стараться усилить свои конкурентные позиции, "приобретая качественные активы, в том числе и из числа желающих покинуть российский рынок иностранных банков", отметила директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Ксения Якушкина. Кроме того, на рынке имеются небольшие кредитные организации, чьи собственники заинтересованы не в дальнейшем развитии бизнеса, а в продаже. Впрочем, МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков считает, что небольшие банки вряд ли будут уходить с рынка даже при ухудшении их финансового положения. По его мнению, в крайнем случае их купит новый собственник, "поскольку они в нынешних условиях удобнее крупных банков для организации расчетов, особенно международных". Кроме того, по его словам, "у небольших банков сегодня гораздо лучше обстоят дела с запасом капитала, чем у крупных".