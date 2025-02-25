В РФ прорабатывают условия возвращения инокомпаний

25 февраля. FINMARKET.RU -иностранных компаний из недружественных государств на российский рынок может осуществляться только при условии получения разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям, пишут "Ведомости", ссылаясь на представителя Минфина. Он добавил, что действующие указы президента № 618 (об особом порядке осуществления отдельных видов сделок между некоторыми лицами) и № 81 (о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности) касаются как продажи бизнеса, так и его возвращения в Россию. "При принятии решений правительственная комиссия ориентируется в первую очередь на позицию профильного ведомства", – подчеркнул представитель Минфина.

Ранее, 22 февраля, министр экономического развития Максим Решетников заявил, что все решения о допуске зарубежных компаний из недружественных стран на российский рынок "будут приниматься индивидуально". Требования по локализации, инвестициям и технологиям для них будут "совсем иными", предупредил он. Иностранный автопром не сможет вернуться на российский рынок так же легко, как уходил, говорил 23 февраля первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия 1".

Возвращение иностранцев на российский рынок будет непростым – им придется столкнуться с юридическими сложностями, считают опрошенные "Ведомостями" юристы и аналитики.

Исходя из того что пока речь идет о возвращении компаний в индивидуальном порядке, условия, скорее всего, будут связаны с прохождением "специальной процедуры согласования"», например, в правительственной комиссии, полагает партнер Orchards Алексей Станкевич. При этом конкретные финансовые и организационные тонкости, по его мнению, будут зависеть от специфики рынка и "поведения" ушедшего иностранного бренда. Сейчас очевидно только то, что будут введены повышенные требования к инвестированию в России, локализации и реальной передаче технологий, чтобы создавать здесь производство замкнутого цикла, не зависящее от поставок и интеллектуальной собственности извне, считает управляющий партнер московского офиса, соруководитель судебно-арбитражной практики адвокатского бюро ЕПАМ Денис Архипов.

Избежать возможных барьеров для выхода на российский рынок не удастся даже при наличии в договоре возможности быстро вернуть российские активы, уверен Станкевич. Многие крупные компании, продавая свой российский бизнес, предусмотрели в контрактах опционы на обратный выкуп акций. В их числе Mercedes-Benz (срок действия опциона – 6 лет с момента продажи), Renault (10 лет), McDonald’s (15 лет), L’Occitane (5 лет) и др.

Правительство, судя по всему, выбрало наиболее рациональный комплексный подход к решению вопроса возможного возвращения иностранных компаний из недружественных юрисдикций, говорит координатор "Деловой России" в СЗФО Дмитрий Панов. В частности, он полностью исключает для них какие-либо преференциальные режимы, сохраняет или даже усиливает государственную поддержку отечественного производителя, а также использует принцип приоритизации при отборе компаний целевым образом в стратегически-значимых для развития страны отраслях и секторах экономики, отмечает он. В случае допуска иностранных компаний в индивидуальном порядке скорость возвращения будет напрямую зависеть от "пропускной способности" органа, уполномоченного на рассмотрение этого вопроса, предупреждает Станкевич. В любом случае возвращение не будет одномоментным, а "растянется во времени", уверен он.

Главную трудность для зарубежных компаний из недружественных стран представляет действующее антисанкционное регулирование, которое устанавливает существенные ограничения для ведения ими бизнеса в России, солидарны опрошенные "Ведомостями" эксперты. Сейчас большинство хозяйственных и корпоративных действий со стороны иностранного владельца либо ограничены, либо требуют дополнительного согласования с правкомиссией, говорит Станкевич.