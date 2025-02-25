РФ готова поставлять в США 2 млн т алюминия

25 февраля. FINMARKET.RU -могла бы вернуть себе статус крупного поставщика алюминия на американский рынок, оказав тем самым стабилизирующее влияние на цены. Более того, страны могли бы подумать над совместной реализацией энергометаллургического мегапроекта в Сибири, заявил президент РФ Владимир Путин.

В интервью журналисту Павлу Зарубину Путин, отвечая на просьбу прокомментировать торговую и тарифную политику новой администрации Белого дома, напомнил, чтоввозят порядка 40% от внутреннего потребления алюминия в стране, а Россия по состоянию на 2017 год обеспечивала примерно 15% импорта на американский рынок. Сейчас место главного экспортера в США заняла Канада.

"Если будет принято решение открыть американский рынок для наших производителей, то мы могли бы примерно 2 млн тонн на американском рынке продать. Это не повлияло бы существенным образом на формирование цены, но, на мой взгляд, все-таки оказало бы сдерживающее влияние на стабилизацию цен", - заявил Путин.

"Кроме того, и что самое главное, на мой взгляд, это то, что мы могли бы вместе с американскими компаниями подумать о совместной работе по этому направлению. Ну, например, в Красноярском крае еще в советское время были планы строительства новой ГЭС и создания дополнительных производств алюминия. Ведь- это прежде всего энергия, и, желательно, дешевая энергия. Гидроэнергия - она дешевая, и, кроме всего прочего, она еще и экологически чистая. Поэтому там есть, повторю, еще с советских времен были такие планы. Это, правда, капиталоемкий, инвестиционноемкий проект. По предварительным оценкам он стоил, или будет стоить в сегодняшних ценах, где-то $15 млрд. Мы можем подумать над этим", - сказал президент.

Политика Дональда Трампа заключается в том, чтобы размещать производство на территории США, констатировал Путин, но, по словам президента, "если их компании американские будут работать у нас, это тоже выгода, и немалая, потому что и компании будут зарабатывать прилично, и соответствующие объемы алюминия будут поступать на внутренний рынок, по абсолютно приемлемым рыночным ценам".

"Здесь есть над чем подумать, так же, как и над совместной работой по редким, редкоземельным металлам, да и по другим направлениям, включая, например, энергетику", - заключил российский президент.

Путин также подтвердил, что некоторые российские и американские компании обсуждают крупные экономические проекты.

"Да, некоторые наши компании находятся друг с другом в контакте и такие проекты обсуждают", - сказал Путин, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, что США и Россия обсуждают крупные экономические проекты в рамках переговоров по Украине.

Россия готова пригласить иностранных партнеров (как власти, так и компании) в том числе американских, к совместной работе по редкоземельным металлам.

"Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить и американским нашим партнерам, когда я партнеры говорю, я имею в виду не только административные, правительственные структуры, но и компании, - если бы они проявили интерес к совместной работе. У нас, безусловно, на порядок, я хочу это подчеркнуть, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине, - сказал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину после совещания, посвященного развитию добычи редкоземельных металлов в РФ. - Россия является одним из безусловных лидеров по запасам этих редких и редкоземельных металлов. Они у нас имеются и на Севере в Мурманске, на Кавказе и в Кабардино-Балкарии, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, в Якутии, в Тыве. Это достаточно капиталоемкие инвестиции, проекты капиталоемкие. Мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими".

В ходе совещания в понедельник Путин заявил, что Россия планирует кратно нарастить объем выпуска высокотехнологичных материалов на базе редких и редкоземельных металлов. Чтобы нарастить потенциал отечественной промышленности в сфере новых материалов, в этом году запущен национальный проект технологического лидерства "Новые материалы и химия", напомнил президент.

"В том числе в рамках нацпроекта предстоит наладить всю линейку, полный цикл индустрии редких и редкоземельных металлов, обеспечить их добычу и переработку, вплоть до производства готовых высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью. Объем выпуска такой продукции по итогам нацпроекта должен вырасти кратно", - сказал он.

Чтобы нарастить потенциал отечественной промышленности в сфере новых материалов, в этом году запущен национальный проект технологического лидерства "Новые материалы и химия", напомнил президент.

"В том числе в рамках нацпроекта предстоит наладить всю линейку, полный цикл индустрии редких и редкоземельных металлов, обеспечить их добычу и переработку, вплоть до производства готовых высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью. Объем выпуска такой продукции по итогам нацпроекта должен вырасти кратно", - сказал Путин.

"Речь идет о нашем стратегическом заделе на будущее, о приоритетном направлении, которое будет определять глобальную конкурентоспособность страны, темпы развития стран и качество жизни граждан", - подчеркнул он.

На решение поставленных задач по росту выпуска такой продукции важно нацелить все инструменты и механизмы развития, отметил президент.

На прошлой неделе глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что РФ планирует снизить долю импорта редкоземельных металлов к 2030 году до 45% с нынешних около 75%, обеспечив добычу на уровне 50 тыс. тонн, и отметил, что для этого власти обсуждают предоставление льгот связанным спроектам.

"У нас запланировано создание 24 цепочек с производствами, которые будут охватывать весь цикл - от сырья до конечной продукции. Базовые технологии нам доступны, понятны, много проектов обсуждается (...) Могу сказать, что не все они экономически оправданы, но, тем не менее, мы готовим предложения совместно с нашими коллегами из министерства финансов, Минэкономразвития с возможными какими-то льготами для подобных проектов с тем, чтобы они стали рентабельными и были реализованы", - сказал министр в ходе выступления на Форуме будущих технологий в прошлый четверг.