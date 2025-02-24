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24 февраля 2025 года 09:38

На рынке форекс расширяются возможности инвесторов

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Александр Демьянчук/ТАСС
Александр Демьянчук/ТАСС
24 февраля. FINMARKET.RU - На легальном рынке форекс в России расширяются возможности инвесторов - теперь им будут доступны контракты на разницу цен по широкому кругу активов, включая ценные бумаги и биржевые товары, пишет "Коммерсантъ".

Пока клиенты форекс-дилеров ограничены операциями с валютными парами. Расширение линейки инструментов может способствовать перетоку клиентов из иностранных юрисдикций к лицензированным российским форекс-дилерам, а также усилить конкуренцию между участниками рынка, считает гендиректор "Финам Форекс" Зоя Неделько.

Как указывает гендиректор "Альфа Форекс" Кирилл Дронов, нелегальные игроки рынка форекс не ограничены в инструментах, теперь же россияне "смогут торговать CFD уже под защитой государства". При этом риск неблагоприятного изменения цены для клиентов остается.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  форекс,  контракты

 
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