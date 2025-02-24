На рынке форекс расширяются возможности инвесторов

24 февраля. FINMARKET.RU - На легальном рынкев России расширяются возможности инвесторов - теперь им будут доступнына разницу цен по широкому кругу активов, включая ценные бумаги и биржевые товары, пишет "Коммерсантъ".

Пока клиенты форекс-дилеров ограничены операциями с валютными парами. Расширение линейки инструментов может способствовать перетоку клиентов из иностранных юрисдикций к лицензированным российским форекс-дилерам, а также усилить конкуренцию между участниками рынка, считает гендиректор "Финам Форекс" Зоя Неделько.

Как указывает гендиректор "Альфа Форекс" Кирилл Дронов, нелегальные игроки рынка форекс не ограничены в инструментах, теперь же россияне "смогут торговать CFD уже под защитой государства". При этом риск неблагоприятного изменения цены для клиентов остается.