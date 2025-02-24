Разработаны правила сбора мобильных геоданных россиян

24 февраля. FINMARKET.RU -опубликовало документы регламентирующие сбор и использование персональных данных, а также процедуру их обезличивания. Эксперты говорят о полезности такой информации для экономики страны и внедрения решений на базе искусственного интеллекта, но указывают на ряд рисков, пишет "Российская газета"

Ведомство опубликовало подзаконные акты для принятого летом 2024 года закона об обезличенных данных. Речь о двух проектах постановлений Правительства, разъясняющих то, как будут формироваться наборы таких данных, в каких случаях они будут формироваться и как именно они должны быть обезличены.

Как следует из текста пояснительной записки, "случаи формирования составов данных определены с учетом высокой значимости ситуаций для государства и общества (чрезвычайные ситуации, противодействие терроризму, распространение инфекционных заболеваний и прочее), а также в целях повышения эффективности государственной политики в отдельных областях".

Речь идет о проведении исследований в сфере туризма, социальной политики и экономики. "Это позволит проанализировать, в какие регионы чаще всего приезжают на отдых, а также какая инфраструктура необходима в этих регионах. Например, дороги, детсады, школы и т.д", - отмечают в Минцифры.

В Минцифры добавили, что в соответствии с действующим законодательством, никакие личныене будут передаваться. "Взаимодействие должно быть бесплатным, а информация - полной и точной",- подчеркнули в ведомстве.

Срок рассмотрения требования оператором определяется уполномоченным органом с учетом запрашиваемого объема персональных данных и указывается в требовании.

"В случае если оператор не имеет доступа к информационной системе уполномоченного органа, в требовании устанавливается срок рассмотрения не менее 15 рабочих дней, в остальных случаях - не менее 3 рабочих дней", - говорится в тексте проекта Постановления.

Доступ к указанным наборам данных будет происходить исключительно в рамках закрытого контура государственной информационной системы, а "вынести" их из неё будет невозможно.

"Это позволит обеспечить безопасность при обработке данных, что особенно важно для внедрения технологий искусственного интеллекта. В соответствии с действующим законодательством, никакие личные данные не будут передаваться", - подчеркнули в Минцифры.