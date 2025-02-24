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24 февраля 2025 года 09:11
Минэкономразвития предлагает запретить ведомствам снижать показатели госпрограмм в конце года
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Артем Геодакян/ТАСС
24 февраля. FINMARKET.RU - Власти продолжают укреплять исполнительскую дисциплину в части стратегического планирования. Ранее был введен запрет на корректировку показателей нацпроектов в четвертом квартале года, чтобы ведомства не «подгоняли» их под реальное положение дел. Теперь же Минэкономразвития предлагает ввести аналогичный запрет и в отношении госпрограмм — для улучшения управления ими и синхронизации системы показателей в целом, пишет "Коммерсант". Это, с одной стороны, потребует от ведомств более точного прогнозирования и оперативного выявления рисков, с другой — не решает, а может даже обострить проблему предварительного занижения устанавливаемых показателей. С 2022 года система управления госпрограммами была реформирована, в том числе для их синхронизации с нацпроектами. В частности, они были сориентированы на достижение национальных целей, в них «погрузили» федеральные и ведомственные проекты, являющиеся частями нацпроектов. Сейчас действуют 49 госпрограмм с общим финансированием в 2025 году в размере 24,6 трлн руб. Ограничение на корректировку показателей программ в конце года потребует от госорганов более точного прогнозирования и оперативного выявления рисков их недостижения.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, Минэкономразвития, ведомства
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