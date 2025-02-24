Минэкономразвития предлагает запретить ведомствам снижать показатели госпрограмм в конце года

24 февраля. FINMARKET.RU - Власти продолжают укреплять исполнительскую дисциплину в части стратегического планирования. Ранее был введен запрет на корректировку показателей нацпроектов в четвертом квартале года, чтобыне «подгоняли» их под реальное положение дел. Теперь жепредлагает ввести аналогичный запрет и в отношении госпрограмм — для улучшения управления ими и синхронизации системы показателей в целом, пишет "Коммерсант" . Это, с одной стороны, потребует от ведомств более точного прогнозирования и оперативного выявления рисков, с другой — не решает, а может даже обострить проблему предварительного занижения устанавливаемых показателей.

С 2022 года система управления госпрограммами была реформирована, в том числе для их синхронизации с нацпроектами. В частности, они были сориентированы на достижение национальных целей, в них «погрузили» федеральные и ведомственные проекты, являющиеся частями нацпроектов. Сейчас действуют 49 госпрограмм с общим финансированием в 2025 году в размере 24,6 трлн руб.

Ограничение на корректировку показателей программ в конце года потребует от госорганов более точного прогнозирования и оперативного выявления рисков их недостижения.