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24 февраля 2025 года 08:32
Число промышленных туристов в 2025 году превысит 2 млн
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Иван Высочинский/ТАСС
24 февраля. FINMARKET.RU - В рамках программы промышленного туризма по итогам 2025 г. посетить заводы, фабрики, агропредприятия и другие объекты народного хозяйства могут около 2,24 млн человек. Такой прогноз сделали аналитики консалтинговой компании Strategy Partners для "Ведомостей". Трафик вырастет на 12% в сравнении с 2024 г. Таким образом, динамика роста этого вида туризма в текущем году может несколько замедлиться - в 2024 г. количество промтуристов выросло на 40% к 2023 г. и достигло 2 млн. Для развития этого направления с 2020 г. в стране действует госпрограмма "Открытая промышленность". Она реализуется Агентством стратегических инициатив совместно с регионами и при поддержке Минпромторга. По словам представителя Минпромторга, в прошлом году в программу включилось восемь новых регионов, в том числе Ленинградская область, Республика Алтай и ДНР. Всего в программу, отмечает он, вовлечено 82 субъекта и 1500 российских предприятий. Среди заявленных целей проекта - привлечение новых кадров в условиях нехватки высококвалифицированных специалистов и рабочих, улучшение имиджа российских производителей, продвижение региональных брендов и повышение "потребительской лояльности" к российским производителям. В программе промышленного туризма принимают участие крупные российские компании, такие как "Норникель", "Северсталь", "Еврохим", "Русгидро", "Сибур", Объединенная металлургическая компания, Трубная металлургическая компания (ТМК), Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), "Русагро" и др. Наибольшим спросом у туристов, по словам представителя Минпромторга, пользуются предприятия народно-художественных промыслов и металлургии.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, промышленность, туризм
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