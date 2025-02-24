Число промышленных туристов в 2025 году превысит 2 млн

24 февраля. FINMARKET.RU - В рамках программы промышленного туризма по итогам 2025 г. посетить заводы, фабрики, агропредприятия и другие объекты народного хозяйства могут около 2,24 млн человек. Такой прогноз сделали аналитики консалтинговой компании Strategy Partners для "Ведомостей" . Трафик вырастет на 12% в сравнении с 2024 г. Таким образом, динамика роста этого вида туризма в текущем году может несколько замедлиться - в 2024 г. количество промтуристов выросло на 40% к 2023 г. и достигло 2 млн.

Для развития этого направления с 2020 г. в стране действует госпрограмма "Открытая промышленность". Она реализуется Агентством стратегических инициатив совместно с регионами и при поддержке Минпромторга.

По словам представителя Минпромторга, в прошлом году в программу включилось восемь новых регионов, в том числе Ленинградская область, Республика Алтай и ДНР. Всего в программу, отмечает он, вовлечено 82 субъекта и 1500 российских предприятий.

Среди заявленных целей проекта - привлечение новых кадров в условиях нехватки высококвалифицированных специалистов и рабочих, улучшение имиджа российских производителей, продвижение региональных брендов и повышение "потребительской лояльности" к российским производителям.

В программе промышленного туризма принимают участие крупные российские компании, такие как "Норникель", "Северсталь", "Еврохим", "Русгидро", "Сибур", Объединенная металлургическая компания, Трубная металлургическая компания (ТМК), Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), "Русагро" и др.

Наибольшим спросом у туристов, по словам представителя Минпромторга, пользуются предприятия народно-художественных промыслов и металлургии.