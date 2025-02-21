Бизнес привлекает рабочих из Африки и Южной Америки

21 февраля. FINMARKET.RU - На фоне рекордной нехватки кадров компании стали активнее привлекать рабочую силу из-за рубежа, в том числе из дальних стран - предприятия начали искать людей из Африки, Латинской Америки и Южной Азии. На это обратил внимание ЦБ в февральском докладе о региональной экономике, пишут "Известия"

В документе Банк России привел примеры: крупная торговая компания на Сахалине ввела в штат консультанта по оформлению миграционных документов для помощи приезжим издалека иностранцам. А одна из швейных фабрик Башкортостана получила одобрение на прием специалистов из Юго-Восточной Азии, куда входят 11 стран, включая Таиланд, Вьетнам, Бангладеш.

Рекрутеры подтвердили эту тенденцию. По данным hh.ru, только в первом полугодии 2024 года число вакансий от российских компаний для жителей Кении выросло в 39 раз по сравнению с 2023-м - до 6,4 тыс. Увеличилось количество таких предложений и для граждан других стран Африки - Зимбабве, Камеруна, Замбии и Алжира.

Кроме того, в прошлом году отечественные предприятия впервые разместили объявления для работников из африканских Сьерра-Леоне и Габона, азиатского Непала и даже с Багамских островов (Карибы), рассказали в hh.ru. Но пока в общем числе их не так много. Там добавили: при этом среди стран дальнего зарубежья по количеству вакансий от бизнеса из РФ по-прежнему лидируют Турция и Сербия.

Наиболее востребованные специалисты из дальних стран - рабочие (грузчики, кладовщики) и строители (маляры, штукатуры). На них приходится 35% вакансий, поделились в рекрутинговой компании. Также российские работодатели ищут обслуживающий персонал (кассиров, официантов, уборщиков) и производственных работников (инженеров, операторов). Вместе с тем на треть увеличился спрос и на айтишников из-за рубежа (включая страны Европы и Азии).

В своем докладе ЦБ отмечает, что приток иностранцев из ближнего зарубежья сократился в связи с ужесточением миграционного законодательства.