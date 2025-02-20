Рейтинг российских банков за январь

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за январь 2025 год.
В январе 2025 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял Альфа-Банк, по потенциальному охвату аудитории - Промсвязьбанк. В пятерку лидеров также вошли Т-Банк и Газпромбанк.
Сбербанк сохранил первое место c результатом 35 540 упоминаний (52 940 в декабре). Вторую позицию занял ВТБ - 25 389 упоминаний (54 313 в декабре), за ним следует Альфа-Банк - 8 162 упоминаний (10 059 месяцем ранее).
Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 51% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 66%, уровень заметности Альфа-Банк снизился на 33% по сравнению с декабрем.
В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял ВТБ с результатом 326,3 млн (-10%, 363,9 млн в декабре). На втором месте - Сбербанк с результатом 289,6 млн, показатель снизился на 13% в сравнении с предыдущим месяцем (333,3 млн). Третью строчку занял Промсвязьбанк, его показатель вырос на 32% - до 146 млн (110,3 месяцем ранее).
В январе ключевым инфоповодом в медиаполе Сбербанка стало интервью первого заместителя председателя правления Станислава Кузнецова агентству "РИА Новости", в ходе которого он рассказал о работе "университета" по подготовке мошенников, в том числе хакеров для атак на российские компании. Топ-менеджер отметил, что университет работает онлайн, в даркнете он регулярно набирает "слушателей", есть курсы и учебные материалы, сдаются экзамены. Срок обучения - семь недель, подготовка поставлена на поток. "По нашим данным, обучение прошли 10 тысяч человек. Хотели обучиться - 20 тысяч, то есть там еще и конкурс имеется", - добавил Кузнецов.
Также в январе Сбербанк опубликовал финансовые результаты за 2024 год по РСБУ - чистая прибыль составила 1,56 трлн рублей. Банк обновил рекорд по чистой прибыли второй год подряд, хотя финансовый результат оказался только на 4,6% выше уровня 2023 года. Рентабельность капитала (ROE) достигла 23,4 против 24,7% годом ранее.
Сбербанк повысил ставки по кредитам наличными на 2-5 процентных пункта (п.п.). Теперь максимальные ставки для не клиентов Сбербанка по кредиту наличными находятся в диапазоне 27,9-44,9%, для зарплатных клиентов кредитной организации - 26,9-44,9%. В банке связали изменение ставок с общей ситуацией на рынке розничного кредитования, мерами ЦБ по охлаждению этого сегмента и ужесточением требований к полной стоимости кредита.
Заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков выступил с презентацией перед журналистами. По его словам, в 2024 году средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках достигала 22,8%, а сейчас находится на уровне 21,5% годовых. "Мы не прогнозируем существенного снижения доходности по вкладам в течение первого полугодия, но определенная коррекция в зависимости от решений регулятора возможна", - считает Горшков. - Во втором полугодии мы не исключаем смены тренда, когда в условиях снижающихся ставок по вкладам средства от них начнут постепенно перетекать на накопительные счета".
Также в январе ВТБ назвал самые распространенные схема обмана детей: для того, чтобы запугать несовершеннолетних или обманом заставить их передать доступ к средствам родителей, мошенники используют методы социальной инженерии. Одна из схем - запугивание через звонки. Аферисты звонят ребенку, представляясь сотрудниками полиции, службы безопасности или других организаций, и сообщают о "чрезвычайной ситуации". Например, утверждают, что родителям угрожает опасность, и требуют срочно перевести деньги. Еще один распространенный обман связан с играми. Мошенники создают поддельные акции или выигрыши в онлайн-играх и просят ввести данные банковской карты для получения "приза".
Выдачи детских банковских карт в 2024 году в ВТБ выросли втрое и превысили 400 тысяч штук. "По данным ВТБ, в 2024 году интерес клиентов к детским картам заметно вырос: их выдачи ежемесячно увеличивались в среднем в 1,5-2 раза. Всего в прошлом году банк выдал более 400 тысяч детских карт, что в 3 раза превышает показатели 2023 года", - сообщила пресс-служба банка. По словам руководителя департамента транзакционного розничного бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Ростислава Яныкина, интерес к детским картам растет с каждым месяцем.
УФАС Санкт-Петербурга в январе оштрафовало "Альфа-Банк" за нарушение закона о рекламе. В рамках рассмотрения дела было установлено, что в рекламе не содержится существенной информации об условиях акции. В результате реклама была признана ненадлежащей, а действия банка нарушающими ч. 7 ст. 5 закона о рекламе.
Альфа-Банк, Сбербанк и Т-Банк создали дочернюю компанию для развития платежных решений и сервисов, в том числе оплаты по QR-коду. ООО "Финтех-платформа" зарегистрирована на прошлой неделе, следует из данных ЕГРЮЛ. Ее уставный капитал - 1 млн рублей. Основным владельцем компании с долей в 45% являются "Цифровые активы" (по последним доступным открытым данным, являлись "дочкой" Сбербанка), Альфа-банку и Т-банку принадлежит по 27,5% долей.
Промсвязьбанк планирует сменить юрисдикцию на ярославскую, соответствующее соглашение заключили глава банка Петр Фрадков и губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "Документом закрепили ранее достигнутые договоренности о смене юридической и налоговой регистрации банка", - написал глава региона в своем-телеграм канале в понедельник. Он отметил, что это придаст региону большой импульс к развитию не только с точки зрения экономики. В свою очередь Фрадков сообщил, что банк может сменить регистрацию в ближайшее время. "Идет большая работа по физическому воплощению идеи президента РФ, чтобы мы стали одной из компаний, которая зарегистрирована здесь, в Ярославской области (...). До конца квартала, я думаю, мы все сделаем", - сказал журналистам Фрадков, отвечая на соответствующий вопрос.
Упоминания в СМИ
|N
|Наименование
|Упоминания в СМИ, январь 2025
|Упоминания в СМИ, декабрь 2024
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|34 540
|52 940
|-34,8
|2
|ВТБ
|25 389
|54 313
|-53,3
|3
|Альфа-Банк
|8 162
|10 059
|-18,9
|4
|Т-Банк
|7 876
|8 374
|-5,9
|5
|Газпромбанк
|6 788
|17 272
|-60,7
|6
|Промсвязьбанк
|5 878
|9 184
|-36,0
|7
|Совкомбанк
|4 030
|5 088
|-20,8
|8
|Россельхозбанк
|3 796
|8 919
|-57,4
|9
|Московский Кредитный Банк
|3 051
|3 418
|-10,7
|10
|Банк УРАЛСИБ
|2 805
|2 875
|-2,4
|11
|Почта банк
|2 755
|4 715
|-41,6
|12
|МТС Банк
|2 452
|3 623
|-32,3
|13
|Банк ДОМ.РФ
|2 254
|2 736
|-17,6
|14
|Росбанк
|1 906
|1 608
|18,5
|15
|Банк Санкт-Петербург
|1 477
|1 730
|-14,6
|16
|Примсоцбанк
|1 445
|4 008
|-63,9
|17
|ФК Открытие
|1 319
|2 658
|-50,4
|18
|Дальневосточный банк
|1 214
|2 657
|-54,3
|19
|РНКБ Банк
|1 206
|2 321
|-48,0
|20
|Райффайзенбанк
|1 111
|854
|30,1
|21
|ББР Банк
|1 023
|938
|9,1
|22
|Ак Барс Банк
|969
|503
|92,6
|23
|Банк «Приморье»
|829
|76
|990,8
|24
|Банк ЗЕНИТ
|794
|778
|2,1
|25
|Банк Левобережный
|773
|453
|70,6
|26
|ХКФ Банк
|685
|416
|64,7
|27
|Ренессанс Кредит
|651
|721
|-9,7
|28
|Банк Синара
|650
|1 280
|-49,2
|29
|Банк Русский Стандарт
|640
|800
|-20,0
|30
|Абсолют Банк
|635
|563
|12,8
|31
|ОТП Банк
|573
|909
|-37,0
|32
|ЮниКредит Банк
|558
|373
|49,6
|33
|Новикомбанк
|462
|800
|-42,3
|34
|Фора-Банк
|429
|398
|7,8
|35
|КБ «Центр-инвест»
|389
|613
|-36,5
|36
|УБРиР
|357
|952
|-62,5
|37
|Свой Банк
|311
|1 108
|-71,9
|38
|Озон Банк, ООО
|304
|469
|-35,2
|39
|Ингосстрах Банк
|297
|871
|-65,9
|40
|Алмазэргиэнбанк
|293
|463
|-36,7
|41
|МСП Банк
|288
|410
|-29,8
|42
|СДМ-Банк
|263
|184
|42,9
|43
|БКС Банк
|254
|529
|-52,0
|44
|Экспобанк
|241
|289
|-16,6
|45
|Банк ТРАСТ
|240
|129
|86,0
|46
|Росэксимбанк
|239
|340
|-29,7
|47
|НС Банк
|225
|66
|240,9
|48
|Банк «Пересвет»
|222
|14
|1485,7
|49
|Транскапиталбанк
|217
|399
|-45,6
|50
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|216
|284
|-23,9
Индекс Заметности
|N
|Наименование
|Индекс заметности, январь 2025
|Индекс заметности, декабрь 2024
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|4 280 979
|8 764 899
|-51,2
|2
|ВТБ
|2 886 132
|8 412 352
|-65,7
|3
|Альфа-Банк
|1 042 655
|1 568 031
|-33,5
|4
|Промсвязьбанк
|750 075
|1 323 155
|-43,3
|5
|Т-Банк
|730 178
|1 155 766
|-36,8
|6
|Газпромбанк
|598 146
|2 469 244
|-75,8
|7
|Россельхозбанк
|461 815
|1 129 910
|-59,1
|8
|Совкомбанк
|458 086
|645 196
|-29,0
|9
|Банк УРАЛСИБ
|365 678
|597 901
|-38,8
|10
|Банк ДОМ.РФ
|328 045
|397 483
|-17,5
|11
|Росбанк
|297 110
|235 537
|26,1
|12
|Почта банк
|283 802
|564 597
|-49,7
|13
|ФК Открытие
|257 662
|398 621
|-35,4
|14
|Банк Санкт-Петербург
|186 622
|178 205
|4,7
|15
|Райффайзенбанк
|177 258
|72 612
|144,1
|16
|Московский Кредитный Банк
|134 471
|253 200
|-46,9
|17
|МТС Банк
|133 499
|302 086
|-55,8
|18
|РНКБ Банк
|130 515
|261 384
|-50,1
|19
|Банк Синара
|127 360
|182 791
|-30,3
|20
|ХКФ Банк
|120 734
|70 801
|70,5
|21
|Банк Русский Стандарт
|108 456
|132 753
|-18,3
|22
|Ак Барс Банк
|94 578
|92 592
|2,1
|23
|ЮниКредит Банк
|89 805
|70 658
|27,1
|24
|НС Банк
|84 652
|9 966
|749,4
|25
|МСП Банк
|79 355
|52 213
|52,0
|26
|Свой Банк
|65 586
|66 213
|-0,9
|27
|Абсолют Банк
|63 352
|60 427
|4,8
|28
|УБРиР
|53 283
|89 574
|-40,5
|29
|КБ «Центр-инвест»
|49 445
|114 315
|-56,7
|30
|ОТП Банк
|48 053
|100 783
|-52,3
|31
|Озон Банк, ООО
|44 279
|43 127
|2,7
|32
|Банк ТРАСТ
|41 403
|18 720
|121,2
|33
|Банк ЗЕНИТ
|34 586
|48 764
|-29,1
|34
|Ингосстрах Банк
|32 464
|79 052
|-58,9
|35
|НБД-Банк
|31 909
|61 612
|-48,2
|36
| ИНГ Банк (Евразия)
|31 103
|1 801
|1627,0
|37
|БМ-Банк
|30 649
|27 728
|10,5
|38
|Экспобанк
|30 120
|78 189
|-61,5
|39
|Банк «Точка»
|22 984
|51 535
|-55,4
|40
|Гарант-Инвест
|22 653
|86 454
|-73,8
|41
|Ситибанк
|22 260
|19 817
|12,3
|42
|Примсоцбанк
|21 921
|68 730
|-68,1
|43
|Банк «Держава»
|21 366
|5 374
|297,6
|44
|Новикомбанк
|21 312
|39 244
|-45,7
|45
|Саровбизнесбанк
|20 619
|18 694
|10,3
|46
|АБ «Россия»
|19 799
|110 417
|-82,1
|47
|Ренессанс Кредит
|17 816
|37 928
|-53,0
|48
|ББР Банк
|17 806
|20 320
|-12,4
|49
|«Сургутнефтегазбанк»
|17 621
|1 878
|838,3
|50
|РосДорБанк
|17 392
|33 113
|-47,5
Охват аудитории
Главные темы публикаций в январе
|N
|Название
|Охват аудитории, январь 2025
|Охват аудитории, декабрь 2024
|Изменения, %
|1
|ВТБ
|326 380 788
|363 914 541
|-10,3
|2
|Сбербанк
|289 665 952
|333 367 759
|-13,1
|3
|Промсвязьбанк
|146 009 724
|110 322 526
|32,3
|4
|Альфа-Банк
|124 434 808
|150 570 780
|-17,4
|5
|Т-Банк
|111 699 059
|113 480 725
|-1,6
|6
|Совкомбанк
|91 843 413
|144 229 162
|-36,3
|7
|Газпромбанк
|87 679 383
|204 706 278
|-57,2
|8
|Росбанк
|67 926 704
|42 289 642
|60,6
|9
|Московский Кредитный Банк
|56 437 168
|53 624 757
|5,2
|10
|Почта банк
|53 881 620
|132 809 201
|-59,4
|11
|Россельхозбанк
|50 557 450
|107 565 880
|-53,0
|12
|Банк Санкт-Петербург
|48 159 356
|33 546 914
|43,6
|13
|Райффайзенбанк
|47 133 868
|32 047 605
|47,1
|14
|ФК Открытие
|36 671 838
|48 339 676
|-24,1
|15
|Банк ДОМ.РФ
|36 625 734
|43 628 256
|-16,1
|16
|МТС Банк
|35 948 717
|32 773 626
|9,7
|17
|ХКФ Банк
|28 789 137
|15 719 479
|83,1
|18
|Банк УРАЛСИБ
|27 799 413
|35 129 944
|-20,9
|19
|ОТП Банк
|24 179 066
|35 240 817
|-31,4
|20
|Банк Русский Стандарт
|23 777 330
|25 426 096
|-6,5
|21
|Ак Барс Банк
|22 778 582
|14 494 930
|57,1
|22
|Банк ЗЕНИТ
|22 775 658
|19 087 707
|19,3
|23
|ЮниКредит Банк
|21 290 859
|41 709 093
|-49,0
|24
|РНКБ Банк
|20 425 153
|33 337 361
|-38,7
|25
|Банк Синара
|20 327 878
|33 064 287
|-38,5
|26
|НС Банк
|19 428 647
|6 785 183
|186,3
|27
|АБ «Россия»
|17 789 096
|68 455 340
|-74,0
|28
|Абсолют Банк
|17 309 773
|23 918 087
|-27,6
|29
|Банк «Пересвет»
|16 488 520
|3 618 149
|355,7
|30
|Экспобанк
|15 595 648
|11 396 272
|36,8
|31
|РосДорБанк
|14 909 593
|10 501 813
|42,0
|32
|ББР Банк
|14 496 635
|17 685 142
|-18,0
|33
|Банк «Солидарность»
|13 183 599
|2 428 003
|443,0
|34
|Озон Банк, ООО
|13 079 608
|24 129 460
|-45,8
|35
|«Сургутнефтегазбанк»
|11 718 088
|1 002 413
|1069,0
|36
|Банк ТРАСТ
|11 437 549
|4 079 206
|180,4
|37
|Фора-Банк
|11 408 134
|13 079 815
|-12,8
|38
|БМ-Банк
|11 018 685
|12 136 713
|-9,2
|39
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|10 636 715
|27 771 231
|-61,7
|40
|«Локо-Банк»
|10 634 672
|26 932 726
|-60,5
|41
|Транскапиталбанк
|10 620 449
|20 643 159
|-48,6
|42
|Новикомбанк
|10 105 521
|13 566 000
|-25,5
|43
| ИНГ Банк (Евразия)
|9 750 322
|2 033 469
|379,5
|44
|Ингосстрах Банк
|9 583 127
|12 666 921
|-24,3
|45
|Норвик Банк
|8 891 612
|5 317 443
|67,2
|46
|МСП Банк
|8 652 053
|21 241 116
|-59,3
|47
|Гарант-Инвест
|8 112 711
|30 979 058
|-73,8
|48
|Банк «Точка»
|8 069 776
|13 595 550
|-40,6
|49
|Джей энд Ти Банк
|8 043 115
|2 466 643
|226,1
|50
|УБРиР
|8 007 433
|10 614 187
|-24,6
СКАН
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- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 75 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: Январь 2025.
При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 20.02.2025.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru
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