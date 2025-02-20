Рейтинг российских банков за январь

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за январь 2025 год.

В январе 2025 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял Альфа-Банк, по потенциальному охвату аудитории - Промсвязьбанк. В пятерку лидеров также вошли Т-Банк и Газпромбанк.

Сбербанк сохранил первое место c результатом 35 540 упоминаний (52 940 в декабре). Вторую позицию занял ВТБ - 25 389 упоминаний (54 313 в декабре), за ним следует Альфа-Банк - 8 162 упоминаний (10 059 месяцем ранее).

Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 51% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 66%, уровень заметности Альфа-Банк снизился на 33% по сравнению с декабрем.

В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял ВТБ с результатом 326,3 млн (-10%, 363,9 млн в декабре). На втором месте - Сбербанк с результатом 289,6 млн, показатель снизился на 13% в сравнении с предыдущим месяцем (333,3 млн). Третью строчку занял Промсвязьбанк, его показатель вырос на 32% - до 146 млн (110,3 месяцем ранее).

В январе ключевым инфоповодом в медиаполе Сбербанка стало интервью первого заместителя председателя правления Станислава Кузнецова агентству "РИА Новости", в ходе которого он рассказал о работе "университета" по подготовке мошенников, в том числе хакеров для атак на российские компании. Топ-менеджер отметил, что университет работает онлайн, в даркнете он регулярно набирает "слушателей", есть курсы и учебные материалы, сдаются экзамены. Срок обучения - семь недель, подготовка поставлена на поток. "По нашим данным, обучение прошли 10 тысяч человек. Хотели обучиться - 20 тысяч, то есть там еще и конкурс имеется", - добавил Кузнецов.

Также в январе Сбербанк опубликовал финансовые результаты за 2024 год по РСБУ - чистая прибыль составила 1,56 трлн рублей. Банк обновил рекорд по чистой прибыли второй год подряд, хотя финансовый результат оказался только на 4,6% выше уровня 2023 года. Рентабельность капитала (ROE) достигла 23,4 против 24,7% годом ранее.

Сбербанк повысил ставки по кредитам наличными на 2-5 процентных пункта (п.п.). Теперь максимальные ставки для не клиентов Сбербанка по кредиту наличными находятся в диапазоне 27,9-44,9%, для зарплатных клиентов кредитной организации - 26,9-44,9%. В банке связали изменение ставок с общей ситуацией на рынке розничного кредитования, мерами ЦБ по охлаждению этого сегмента и ужесточением требований к полной стоимости кредита.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков выступил с презентацией перед журналистами. По его словам, в 2024 году средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках достигала 22,8%, а сейчас находится на уровне 21,5% годовых. "Мы не прогнозируем существенного снижения доходности по вкладам в течение первого полугодия, но определенная коррекция в зависимости от решений регулятора возможна", - считает Горшков. - Во втором полугодии мы не исключаем смены тренда, когда в условиях снижающихся ставок по вкладам средства от них начнут постепенно перетекать на накопительные счета".

Также в январе ВТБ назвал самые распространенные схема обмана детей: для того, чтобы запугать несовершеннолетних или обманом заставить их передать доступ к средствам родителей, мошенники используют методы социальной инженерии. Одна из схем - запугивание через звонки. Аферисты звонят ребенку, представляясь сотрудниками полиции, службы безопасности или других организаций, и сообщают о "чрезвычайной ситуации". Например, утверждают, что родителям угрожает опасность, и требуют срочно перевести деньги. Еще один распространенный обман связан с играми. Мошенники создают поддельные акции или выигрыши в онлайн-играх и просят ввести данные банковской карты для получения "приза".

Выдачи детских банковских карт в 2024 году в ВТБ выросли втрое и превысили 400 тысяч штук. "По данным ВТБ, в 2024 году интерес клиентов к детским картам заметно вырос: их выдачи ежемесячно увеличивались в среднем в 1,5-2 раза. Всего в прошлом году банк выдал более 400 тысяч детских карт, что в 3 раза превышает показатели 2023 года", - сообщила пресс-служба банка. По словам руководителя департамента транзакционного розничного бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Ростислава Яныкина, интерес к детским картам растет с каждым месяцем. УФАС Санкт-Петербурга в январе оштрафовало "Альфа-Банк" за нарушение закона о рекламе. В рамках рассмотрения дела было установлено, что в рекламе не содержится существенной информации об условиях акции. В результате реклама была признана ненадлежащей, а действия банка нарушающими ч. 7 ст. 5 закона о рекламе.

Альфа-Банк, Сбербанк и Т-Банк создали дочернюю компанию для развития платежных решений и сервисов, в том числе оплаты по QR-коду. ООО "Финтех-платформа" зарегистрирована на прошлой неделе, следует из данных ЕГРЮЛ. Ее уставный капитал - 1 млн рублей. Основным владельцем компании с долей в 45% являются "Цифровые активы" (по последним доступным открытым данным, являлись "дочкой" Сбербанка), Альфа-банку и Т-банку принадлежит по 27,5% долей.

Промсвязьбанк планирует сменить юрисдикцию на ярославскую, соответствующее соглашение заключили глава банка Петр Фрадков и губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "Документом закрепили ранее достигнутые договоренности о смене юридической и налоговой регистрации банка", - написал глава региона в своем-телеграм канале в понедельник. Он отметил, что это придаст региону большой импульс к развитию не только с точки зрения экономики. В свою очередь Фрадков сообщил, что банк может сменить регистрацию в ближайшее время. "Идет большая работа по физическому воплощению идеи президента РФ, чтобы мы стали одной из компаний, которая зарегистрирована здесь, в Ярославской области (...). До конца квартала, я думаю, мы все сделаем", - сказал журналистам Фрадков, отвечая на соответствующий вопрос.

Упоминания в СМИ

N Наименование Упоминания в СМИ, январь 2025 Упоминания в СМИ, декабрь 2024 Изменения, % 1 Сбербанк 34 540 52 940 -34,8 2 ВТБ 25 389 54 313 -53,3 3 Альфа-Банк 8 162 10 059 -18,9 4 Т-Банк 7 876 8 374 -5,9 5 Газпромбанк 6 788 17 272 -60,7 6 Промсвязьбанк 5 878 9 184 -36,0 7 Совкомбанк 4 030 5 088 -20,8 8 Россельхозбанк 3 796 8 919 -57,4 9 Московский Кредитный Банк 3 051 3 418 -10,7 10 Банк УРАЛСИБ 2 805 2 875 -2,4 11 Почта банк 2 755 4 715 -41,6 12 МТС Банк 2 452 3 623 -32,3 13 Банк ДОМ.РФ 2 254 2 736 -17,6 14 Росбанк 1 906 1 608 18,5 15 Банк Санкт-Петербург 1 477 1 730 -14,6 16 Примсоцбанк 1 445 4 008 -63,9 17 ФК Открытие 1 319 2 658 -50,4 18 Дальневосточный банк 1 214 2 657 -54,3 19 РНКБ Банк 1 206 2 321 -48,0 20 Райффайзенбанк 1 111 854 30,1 21 ББР Банк 1 023 938 9,1 22 Ак Барс Банк 969 503 92,6 23 Банк «Приморье» 829 76 990,8 24 Банк ЗЕНИТ 794 778 2,1 25 Банк Левобережный 773 453 70,6 26 ХКФ Банк 685 416 64,7 27 Ренессанс Кредит 651 721 -9,7 28 Банк Синара 650 1 280 -49,2 29 Банк Русский Стандарт 640 800 -20,0 30 Абсолют Банк 635 563 12,8 31 ОТП Банк 573 909 -37,0 32 ЮниКредит Банк 558 373 49,6 33 Новикомбанк 462 800 -42,3 34 Фора-Банк 429 398 7,8 35 КБ «Центр-инвест» 389 613 -36,5 36 УБРиР 357 952 -62,5 37 Свой Банк 311 1 108 -71,9 38 Озон Банк, ООО 304 469 -35,2 39 Ингосстрах Банк 297 871 -65,9 40 Алмазэргиэнбанк 293 463 -36,7 41 МСП Банк 288 410 -29,8 42 СДМ-Банк 263 184 42,9 43 БКС Банк 254 529 -52,0 44 Экспобанк 241 289 -16,6 45 Банк ТРАСТ 240 129 86,0 46 Росэксимбанк 239 340 -29,7 47 НС Банк 225 66 240,9 48 Банк «Пересвет» 222 14 1485,7 49 Транскапиталбанк 217 399 -45,6 50 Азиатско-Тихоокеанский Банк 216 284 -23,9

Индекс Заметности

N Наименование Индекс заметности, январь 2025 Индекс заметности, декабрь 2024 Изменения, % 1 Сбербанк 4 280 979 8 764 899 -51,2 2 ВТБ 2 886 132 8 412 352 -65,7 3 Альфа-Банк 1 042 655 1 568 031 -33,5 4 Промсвязьбанк 750 075 1 323 155 -43,3 5 Т-Банк 730 178 1 155 766 -36,8 6 Газпромбанк 598 146 2 469 244 -75,8 7 Россельхозбанк 461 815 1 129 910 -59,1 8 Совкомбанк 458 086 645 196 -29,0 9 Банк УРАЛСИБ 365 678 597 901 -38,8 10 Банк ДОМ.РФ 328 045 397 483 -17,5 11 Росбанк 297 110 235 537 26,1 12 Почта банк 283 802 564 597 -49,7 13 ФК Открытие 257 662 398 621 -35,4 14 Банк Санкт-Петербург 186 622 178 205 4,7 15 Райффайзенбанк 177 258 72 612 144,1 16 Московский Кредитный Банк 134 471 253 200 -46,9 17 МТС Банк 133 499 302 086 -55,8 18 РНКБ Банк 130 515 261 384 -50,1 19 Банк Синара 127 360 182 791 -30,3 20 ХКФ Банк 120 734 70 801 70,5 21 Банк Русский Стандарт 108 456 132 753 -18,3 22 Ак Барс Банк 94 578 92 592 2,1 23 ЮниКредит Банк 89 805 70 658 27,1 24 НС Банк 84 652 9 966 749,4 25 МСП Банк 79 355 52 213 52,0 26 Свой Банк 65 586 66 213 -0,9 27 Абсолют Банк 63 352 60 427 4,8 28 УБРиР 53 283 89 574 -40,5 29 КБ «Центр-инвест» 49 445 114 315 -56,7 30 ОТП Банк 48 053 100 783 -52,3 31 Озон Банк, ООО 44 279 43 127 2,7 32 Банк ТРАСТ 41 403 18 720 121,2 33 Банк ЗЕНИТ 34 586 48 764 -29,1 34 Ингосстрах Банк 32 464 79 052 -58,9 35 НБД-Банк 31 909 61 612 -48,2 36 ИНГ Банк (Евразия) 31 103 1 801 1627,0 37 БМ-Банк 30 649 27 728 10,5 38 Экспобанк 30 120 78 189 -61,5 39 Банк «Точка» 22 984 51 535 -55,4 40 Гарант-Инвест 22 653 86 454 -73,8 41 Ситибанк 22 260 19 817 12,3 42 Примсоцбанк 21 921 68 730 -68,1 43 Банк «Держава» 21 366 5 374 297,6 44 Новикомбанк 21 312 39 244 -45,7 45 Саровбизнесбанк 20 619 18 694 10,3 46 АБ «Россия» 19 799 110 417 -82,1 47 Ренессанс Кредит 17 816 37 928 -53,0 48 ББР Банк 17 806 20 320 -12,4 49 «Сургутнефтегазбанк» 17 621 1 878 838,3 50 РосДорБанк 17 392 33 113 -47,5

Охват аудитории

N Название Охват аудитории, январь 2025 Охват аудитории, декабрь 2024 Изменения, % 1 ВТБ 326 380 788 363 914 541 -10,3 2 Сбербанк 289 665 952 333 367 759 -13,1 3 Промсвязьбанк 146 009 724 110 322 526 32,3 4 Альфа-Банк 124 434 808 150 570 780 -17,4 5 Т-Банк 111 699 059 113 480 725 -1,6 6 Совкомбанк 91 843 413 144 229 162 -36,3 7 Газпромбанк 87 679 383 204 706 278 -57,2 8 Росбанк 67 926 704 42 289 642 60,6 9 Московский Кредитный Банк 56 437 168 53 624 757 5,2 10 Почта банк 53 881 620 132 809 201 -59,4 11 Россельхозбанк 50 557 450 107 565 880 -53,0 12 Банк Санкт-Петербург 48 159 356 33 546 914 43,6 13 Райффайзенбанк 47 133 868 32 047 605 47,1 14 ФК Открытие 36 671 838 48 339 676 -24,1 15 Банк ДОМ.РФ 36 625 734 43 628 256 -16,1 16 МТС Банк 35 948 717 32 773 626 9,7 17 ХКФ Банк 28 789 137 15 719 479 83,1 18 Банк УРАЛСИБ 27 799 413 35 129 944 -20,9 19 ОТП Банк 24 179 066 35 240 817 -31,4 20 Банк Русский Стандарт 23 777 330 25 426 096 -6,5 21 Ак Барс Банк 22 778 582 14 494 930 57,1 22 Банк ЗЕНИТ 22 775 658 19 087 707 19,3 23 ЮниКредит Банк 21 290 859 41 709 093 -49,0 24 РНКБ Банк 20 425 153 33 337 361 -38,7 25 Банк Синара 20 327 878 33 064 287 -38,5 26 НС Банк 19 428 647 6 785 183 186,3 27 АБ «Россия» 17 789 096 68 455 340 -74,0 28 Абсолют Банк 17 309 773 23 918 087 -27,6 29 Банк «Пересвет» 16 488 520 3 618 149 355,7 30 Экспобанк 15 595 648 11 396 272 36,8 31 РосДорБанк 14 909 593 10 501 813 42,0 32 ББР Банк 14 496 635 17 685 142 -18,0 33 Банк «Солидарность» 13 183 599 2 428 003 443,0 34 Озон Банк, ООО 13 079 608 24 129 460 -45,8 35 «Сургутнефтегазбанк» 11 718 088 1 002 413 1069,0 36 Банк ТРАСТ 11 437 549 4 079 206 180,4 37 Фора-Банк 11 408 134 13 079 815 -12,8 38 БМ-Банк 11 018 685 12 136 713 -9,2 39 Азиатско-Тихоокеанский Банк 10 636 715 27 771 231 -61,7 40 «Локо-Банк» 10 634 672 26 932 726 -60,5 41 Транскапиталбанк 10 620 449 20 643 159 -48,6 42 Новикомбанк 10 105 521 13 566 000 -25,5 43 ИНГ Банк (Евразия) 9 750 322 2 033 469 379,5 44 Ингосстрах Банк 9 583 127 12 666 921 -24,3 45 Норвик Банк 8 891 612 5 317 443 67,2 46 МСП Банк 8 652 053 21 241 116 -59,3 47 Гарант-Инвест 8 112 711 30 979 058 -73,8 48 Банк «Точка» 8 069 776 13 595 550 -40,6 49 Джей энд Ти Банк 8 043 115 2 466 643 226,1 50 УБРиР 8 007 433 10 614 187 -24,6

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- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 75 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Период исследования: Январь 2025.

При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 20.02.2025.

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