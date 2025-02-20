Власти планируют резко сократить траты из ФНБ

20 февраля. FINMARKET.RU - Власти запланировали резкое уменьшение трат изв этом году. Ключевой статьей расходов из ФНБ в 2025 году станет финансирование крупных инфраструктурных проектов. На них планируется потратить 700 млрд рублей, заявили "Известиям" в Минэке. Помимо этого, из "кубышки" собираются направить около 600 млн на софинансирование пенсионных накоплений, следует из бюджета на 2025-2027 годы.

В прошлом году из ФНБ также тратили деньги на инвестпроекты - в сфере промышленности и транспорта - около 1,1 трлн рублей, рассказали в Минэке. В частности, вкладывались в строительство комплекса по переработке газа в Усть-Луге. Другой крупной статьей расходов из "кубышки" в 2024 г. стало погашение дефицита бюджета в 1,3 трлн, следует из финплана. Также в прошлом году оттуда направили около 200 млн на пенсии.

По подсчетам "Известий", в сумме из ФНБ в 2024 г выделили свыше 2,4 трлн руб., что в 3,5 раза больше, чем заложенные на этот год

Осенью министр финансов Антон Силуанов заявил, что ФНБ больше не будет использоваться для финансирования дефицита. Недостачу будут покрывать за счет госзаимствований - через размещение ОФЗ. Ожидается, что в этом году дефицит составит 1,2 трлн руб.

Начиная со следующего года власти будут использовать ФНБ исключительно как источник для обеспечения страховки на случай снижения цен на нефть, уточнял ранее Силуанов.

В этом году средства из ФНБ также планируют направить на промышленность и транспорт, сообщили в Минэке. Самая крупная сумма пойдет на развитие высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург - на это намереваются потратить около 300 млрд из общей суммы в 700 млрд.

Кроме того, как говорил в интервью "Известиям" на ВЭФ-2024 на тот момент замглавы Минэка Илья Торосов, в этом году еще порядка 300 млрд планируется потратить на крупные инфраструктурные проекты по переработке нефти и газа. А также 56 млрд - на лизинг водных судов.

Минфин пополняет ФНБ, исходя из стоимости нефти и бюджетного правила - если цена на экспортное сырье выше цены отсечения ($60 за баррель в прошлом году), то излишки направляются в "кубышку" - на них покупается валюта. То есть нефтяные сверхдоходы позволяют накопить "подушку безопасности". Однако если стоимость сырья ниже цены отсечения, то из ФНБ валюту, наоборот, продают.

В пояснительной записке к федеральному бюджету на 2025-2027 годы пополнения оценивались в 1,6 трлн руб.

денежных трат из фонда связано в первую очередь с уменьшением его ликвидной части (средства на банковских счетах в ЦБ). По наиболее свежим данным Минфина, она составляет 3,7 трлн против почти 8,5 трлн тремя годами ранее.