Что надо доработать в законопроекте о платформенной экономике

20 февраля. FINMARKET.RU - Законопроект о платформенной экономике внесен в правительство, но в нем остается еще несколько серьезных развилок, которые будут обсуждаться на площадке кабмина, сообщил "Ведомостям" директор департамента цифрового развития экономики данных Минэка Владимир Волошин. Среди них, например, регулирование классифайдов (доски объявлений), борьба с контрафактом, налоговое агентирование и порядок выполнения работ самозанятыми, которые сотрудничают с платформами, пишут "Ведомости"

По поручению премьера Михаила Мишустина законопроект нужно внести в правительство в феврале, сообщил Волошин. Минэк рассчитывает, что в весеннюю сессию законопроект будет принят. В документе указано, что он вступает в силу с сентября 2025 г.

"Мы начнем регулирование с какого-то небольшого количества самых крупных платформ. Задача - базовое регулирование для крупных платформ", - отметил Волошин. Уже сейчас понятно, что это, например, "Яндекс", Wildberries, Ozon. Планируется подготовить отдельный подзаконный акт, в котором будут прописаны дополнительные критерии, добавил Волошин. Также отдельно будет действовать реестр со списком таких платформ.

У площадок, которые подпадают под регулирование, есть три главных признака, говорится в проекте закона. Во-первых, на таких платформах размещаются предложения о реализации товаров, оказании услуг и происходит размещение заказов, во-вторых, обеспечивается возможность заключения сделок, в-третьих, проводится оплата за поставку товара или выполнение работы.

Функционал классифайдов отличается, но если такая платформа предусматривает возможность заключения сделок и оплаты, то "с нее будет определенный спрос", указал Волошин. На первом этапе доски объявлений (такие как "Авито", "Профи.ру") не планируется регулировать, "но с их развитием это коснется и их", отметил директор департамента.

Также отдельно планируется прописать регулирование платформ, через которые проводятся сделки с недвижимостью и куплей-продажей авто (таких как "Авто.ру", ЦИАН), отметил директор департамента.

Отдельные замечания были по вопросу борьбы с контрафактом, отметил Волошин. Это связано с тем, что иногда платформы не реагируют, когда правообладатели им пишут о случаях контрафакта, указал чиновник.

Перечень работ, которые могут выполнять самозанятые, отдельно в законопроекте прописывать не планируется, так как это уже есть в профильном законе, отметил Волошин.

В законопроекте также есть ряд мер по борьбе с теневой занятостью. Например, требование к платформам об ограничении систематического и продолжительного выполнения услуг самозанятым для одного заказчика. При этом авторы исключили норму, обязывающую платформу проверять статус отношений самозанятого и заказчика (состояли ли они ранее в трудовых отношениях), следует из документа.