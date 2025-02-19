Рынок венчура в России продолжает стагнировать

19 февраля. FINMARKET.RU -венчура в России продолжает оставаться в стагнации с 2022 года, рассказал директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов в интервью "Коммерсанту".

"Фокус на стартапах на ранних стадиях и отсутствие системных денег в венчуре не позволяют получить глубину рынка стартапов. То есть венчурный формат инвестиций сейчас не работает, хотя там и присутствует некоторое оживление. Но оно скорее нишевое, ситуативное, а вот системного - нет", - отметил он.

По его словам, любой стартап вынужден в течение одного-двух раундов выходить на рентабельность. "В третий раз совершенно точно денег не дадут. Раньше можно было совершать четыре и пять раундов", - пояснил он. При этом он отметил, что ФРИИ продолжает инвестировать. "Мы наращиваем свою активность. В 2024 году проинвестировали 10 стартапов, в этом году хотим закрыть 15 сделок", - рассказал Варламов. "Конечно, это несравнимо с нашим периодом высокой активности с 2014 по 2019 год, когда мы закрывали по 70-80 сделок в год. Но, тем не менее, 15 сделок на нашем рынке - это уже много", - добавил он.