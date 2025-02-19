Сим-карты разрешат передавать близким родственникам и даже посторонним лицам

19 февраля. FINMARKET.RU - Передача сим-карт третьим лицам будет возможна только после указания информации об этом на «Госуслугах». Но это требование не будет распространяться на близких родственников, им отдавать симку можно будет без указания этого на «Госуслугах». Такая мера будет предусмотрена проектом федерального закона «О создании государственных информационных систем (ГИС) по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», внесенным правительством в Госдуму 15 февраля, пишут «Ведомости», ссылаясь на представителя Минцифры.

Мера необходима для сокращения использования серых сим-карт мошенниками, уточнил собеседник.

По данным Роскомнадзора (РКН), с начала ноября 2023 г. до конца сентября 2024 г. было выявлено 93,9 млн нарушений достоверности сведений об абонентах, писали «Ведомости» в октябре 2024 г. Из них 85,7 млн нарушений исправлено – операторы внесли корректные данные. 6,2 млн сим-карт, оформленных с нарушениями, заблокировано либо договоры по ним были расторгнуты, еще 2 млн сим-карт орган на тот момент проверял, уточнял представитель РКН.

Внесенный в Госдуму проект направлен на повышение безопасности и предотвращение незаконных действий, следует из пояснительной записки к законопроекту. Законопроект включает 30 поправок в различные нормативные акты. В частности, вводится запрет на общение в иностранных мессенджерах для госслужащих, сотрудников операторов связи и маркетплейсов, 10–15-минутный интервал перед отправкой сообщения с проверочным кодом после запроса на смену пароля на портале «Госуслуги», период «охлаждения» после запроса на перевод суммы, превышающей 50 000 руб., с банковского счета и т. д.