В регионах начались банкротства застройщиков

19 февраля. FINMARKET.RU - С начала года целый ряд строительных компаний в регионах России стали банкротами или оказались на грани такой процедуры, выяснили «Известия», ознакомившись с решениями Единого федерального реестра сведений о банкротствах и с данными региональных контролирующих органов. Так, в Ростове-на Дону из-за долгов Сбербанку признана банкротом СК «Донстрой». Компания не смогла отдать проценты по кредиту на 11 млн рублей. В итоге 13 февраля в отношении нее было введено конкурсное производство.

11 февраля также в этом же регионе банкротом была признана строительная компания ООО «СТЭК», которая занималась возведением жилых и нежилых домов. Она не смогла вернуть кредиторам 39 млн рублей.

Также в феврале стало известно, что в Екатеринбурге на грани банкротства оказался ранее считающийся близким к группе ПИК застройщик «Стройпроект Групп». Компания может сорвать проект комплексного развития территории с инвестициями по меньшей мере в 850 млн рублей. До сих пор она выступала в качестве партнера федеральной группы, однако в самом ПИК «Известиям» заявили, что уже более полугода не сотрудничают с ней.

В Чувашии 22 января банкротом была признана компания «Регионстрой», которая не смогла отдать долг в 42,6 млн рублей ипотечной корпорации республики, для которой вела многоэтажное строительство. А во Владимирской области 25 января суд признал банкротом ЖК «Поколение», которое не смогло сдать 18-этажный дом, оставив без квартир почти 600 дольщиков.

«Известия» направили запросы в указанные компании, а также крупнейшим российским застройщикам. Редакция обратилась и в Минстрой с просьбой прокомментировать ситуацию с банкротствами.

В январе этого года замглавы строительства и ЖКХ Никита Стасишин в кулуарах всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России» заявил, что вместе с главами регионов Минстрой ведет работу, чтобы не допустить ни одного банкротства застройщика. По его словам, главы муниципалитетов должны контролировать сроки строительства жилья, чтобы граждане получали квартиры в срок.

О банкротствах среди застройщиков в этом году ранее предупреждали в ДОМ.РФ, где указывали на высокие объемы нераспроданного жилья. Как сказали «Известиям» в организации, ссылаясь на оценку Аналитического центра ДОМ.РФ, массовых банкротств девелоперов на рынке не будет. А вот отдельные неэффективные компании, использовавшие не до конца продуманную финансово-экономическую модель, могут столкнуться с трудностями.

Там также отметили, что о состоянии рынка можно судить по ключевому показателю — соотношению спроса и предложения. Объекты с вводом в этом году уже распроданы более чем наполовину, а в следующем году — более чем на четверть. Показатели ежемесячно растут и характеризуют рыночную ситуацию в целом по России как сбалансированную, пояснили в ДОМ.РФ.

В 2025 году ожидается ухудшение ситуации и сокращение объемов строительства на 20–30%, полагают эксперты

При этом там отметили, что в региональном разрезе уровни продаж разнятся. Так, например, в Нижнем Новгороде показатель распроданности объектов с вводом в этом году составляет 75%, в Москве — 70%, в Омске — 66%. Этот показатель по новостройкам с вводом в этому году ниже, чем в среднем по стране, в таких городах, как Ростов-на-Дону (41%), Воронеж (40%), Краснодар (38%).

Этот год будет для строительной отрасли критическим, так как продажи квартир из-за отмены льготной ипотеки серьезно упали, а кредиты дорогие, объяснила «Известиям» появление банкротств в субъектах зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКК Светлана Разворотнева.