Регуляторы пытаются ввести принцип "бери или плати" в электросети

19 февраля. FINMARKET.RU - Минэнерго снова предложило ввести оплату услуг по передаче электроэнергии по максимально заявленной, а не фактической мощности. Промышленность последовательно против этой инициативы, ожидая роста собственных затрат. Минэнерго и "Россети" рассчитывают на компенсацию затрат сетей на содержание мощности, пишет "Коммерсантъ".

Изначально в подобных инициативах электросетевые компании видели надежду на рост своих доходов, но предложенный вариант не содержит существенного потенциала роста выручки, полагает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. "При переводе на систему take-or-pay только новых потребителей свыше 670 кВт прирост выручки сетевых организаций можно оценить в пределах 1%, поскольку количество присоединений новых потребителей невелико",- полагает аналитик. Предлагаемая инициатива, по его словам, направлена на корректировку потребительского поведения, позволяющего не оплачивать используемую фактически сетевую мощность.