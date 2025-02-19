.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
19 февраля 2025 года 08:42
Регуляторы пытаются ввести принцип "бери или плати" в электросети
|0
Валерий Матыцин/ТАСС
19 февраля. FINMARKET.RU - Минэнерго снова предложило ввести оплату услуг по передаче электроэнергии по максимально заявленной, а не фактической мощности. Промышленность последовательно против этой инициативы, ожидая роста собственных затрат. Минэнерго и "Россети" рассчитывают на компенсацию затрат сетей на содержание мощности, пишет "Коммерсантъ". Изначально в подобных инициативах электросетевые компании видели надежду на рост своих доходов, но предложенный вариант не содержит существенного потенциала роста выручки, полагает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. "При переводе на систему take-or-pay только новых потребителей свыше 670 кВт прирост выручки сетевых организаций можно оценить в пределах 1%, поскольку количество присоединений новых потребителей невелико",- полагает аналитик. Предлагаемая инициатива, по его словам, направлена на корректировку потребительского поведения, позволяющего не оплачивать используемую фактически сетевую мощность.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, электросети, тариф
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.