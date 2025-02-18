Порядка 350 иностранных компаний могут вернуться в РФ до конца года.

18 февраля. FINMARKET.RU - Порядка 350 иностранных компаний могут вернуться в Россию до конца этого года. Таковы результаты исследования, проведенного компанией Kokoc Group, пишет "Российская газета"

Несмотря на то что в 2022 году произошел массовый уход брендов из России, сегодня на рынке наблюдается нарастающий тренд на их возвращение, говорится в исследовании.

За первый квартал 2022 года Россию покинули или приостановили здесь инвестиции в свой бренд 560 компаний. Впрочем, 15 из них возобновили свою работу уже во втором квартале того же года. На четвертый квартал 2024 года на российский рынок возвратились 235 компаний. По прогнозам Kokoc Group, в этом году могут вернуться 350 компаний.

Информацию о том, что многие ушедшие бренды хотят вернуться и рассматривают такую перспективу, подтвердил "РГ" и вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин. По его словам, многие ушедшие с рынкане закрывали в России свои представительства, юрлица. И при возможности они вернутся первыми. Другое дело, что ждать этого стоит не раньше чем через год. "Даже если будет принято политическое решение, надо, чтобы были устранены трансграничные препоны, связанные с расчетами, логистикой", - говорит он. При этом СТЦ направил представителям брендов предложение рассмотреть возможность сотрудничества. "Они были сильными, привлекали посетителей, и торговые центры хотели бы их получить в качестве арендаторов", - добавил Люлин.

Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что платежные системы Visa и Mastercard в ближайшее время тоже вернутся в нашу страну.