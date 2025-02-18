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18 февраля 2025 года 09:25
Выдача кредитных карт упала до минимума с апреля 2022 года
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Александр Щербак/ТАСС
18 февраля. FINMARKET.RU - По итогам января 2025 года количество выданных новых кредитных карт сократилось на 20% относительно предыдущего месяца и составило 1,15 млн штук, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), пишет "Коммерсант". По сравнению с январем 2024 года результат сократился почти в два раза и стал минимальным с апреля 2022 года. Суммарный объем одобренных лимитов снизился на 41%, до 135 млрд руб., также минимального значения с апреля 2022 года. Выдачи последовательно снижаются с мая 2024 года, за это время количество выданных кредитов сократилось на 53%, а объем одобренных лимитов — на 54%. По мнению экспертов, на рынок оказали влияние ужесточение регуляторного давления ЦБ и стремление банков сбалансировать свой портфель. В краткосрочной перспективе эксперты ожидают сохранения тренда на снижение выдач новых кредиток. Как отмечает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова, банки также не будут расширять лимиты по новым кредитным картам в ближайшее время из-за действующих макропруденциальных ограничений, поскольку сокращение лимитов по кредитным картам позволяет банкам снизить свои кредитные риски в условиях жесткой денежно-кредитной.
Опубликовано Финмаркет
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