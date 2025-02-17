Импорт техники в РФ сократился на 3%

17 февраля. FINMARKET.RU -электроники в Россию уменьшился впервые за 2 года. Поставки электроники (компьютеры, смартфоны, компоненты и т. д.) по итогам 2024 года сократились на величину до 3% по некоторым категориям, рассказал "Коммерсанту" руководитель департамента закупок дистрибутора 3Logic Group Максим Родионов. По его данным, ранееимпорта электроники в РФ происходило в 2014 и 2022 гг., однако причиной в основном являлись внешние факторы: множество санкций со стороны США и ЕС, введенных в эти годы. Сейчас, говорит он, на сокращение импорта повлияли высокая ключевая ставка, а также продолжающиеся проблемы с оплатой в адрес китайских банков.

Сокращение импорта электроники подтверждает председатель общероссийской общественной организации "Российско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей" Виталий Манкевич. По его данным, в прошлом году в РФ поступило на 1,5-2% электроники меньше, чем в 2023 году.

В текущем году тенденция на сокращение импорта электроники может продолжиться: только в бытовой технике оно может составить 30%.