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17 февраля 2025 года 10:30
Растет число жалоб граждан на хищения денег с депозитов
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17 февраля. FINMARKET.RU - Служба финансового уполномоченного фиксирует устойчивый рост обращений граждан с жалобами на списание денежных средств в результате мошеннических действий, рассказала "Ведомостям" финансовый уполномоченный Светлана Максимова. В 2024 г. по сравнению с 2023 г. их количество выросло в 1,6 раза - с 1500 практически до 2500. Речь идет о хищениях денег с текущих счетов и депозитов, а также оформлении кредитов с последующим выводом средств. При этом в январе 2025 г., по словам Максимовой, служба фиксирует рост числа обращений, связанных с досрочным расторжением мошенниками договоров вклада от имени заявителя. В этой схеме злоумышленники крадут основное тело депозита и в итоге клиент банка теряет не только сами вложенные средства, но и всю доходность по ним, пояснила она. Точное количество обращений и динамику роста финомбудсмен не назвала. На 1 января 2025 г. граждане хранили в банках 57,5 трлн руб., следует из последних данных ЦБ. Всего с 2024 г. средства населения выросли на 12,6 трлн руб. (+28%). Проблема хищения заемных средств, полученных мошенниками без согласия клиента банка, усугубляется тем, что обязанность по возврату кредита остается на потерпевшем и не прекратится лишь от факта обращения в полицию, поясняет Максимова. Чтобы не выплачивать незаконно оформленные кредиты, она рекомендует обращаться в суд с иском о признании кредитного договора недействительным. Чаще всего мошенники получают удаленный несанкционированный доступ к банковским сервисам жертв, если те скачали вредоносное ПО на мобильный телефон под влиянием обмана или злоупотребления доверием, указывает Максимова. Но сами кредитные организации не наблюдают в начале 2025 г. роста обращений своих клиентов по факту мошенничества, сказали "Ведомостям" представители Сбербанка, Промсвязьбанка (ПСБ), банка Дом.РФ и "Почта банка".
Опубликовано Финмаркет
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