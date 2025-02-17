В госсекторе зафиксировано на 9% больше вирусов-майнеров

17 февраля. FINMARKET.RU - В госсекторе на конец 2024 года было зафиксировано на 9% больше вирусов-майнеров, чем в третьем квартале, пишет "Коммерсант", ссылающийся на ГК "Солар".

В настоящее время 27% всех сообщений о заражении вредоносным ПО приходится на криптомайнеры. Такие вирусы превалируют при заражении вредоносным ПО организаций здравоохранения (24%) и образования (22%), добавляет техдиректор центра исследования киберугроз Solar 4RAYS Алексей Вишняков. При этом в частном бизнесе их доля значительно меньше: от 2% в телеком-отрасли до 11% в пищевой промышленности, отмечает он.

Повышенный интерес хакеров к заражению госорганов может быть связан как с недостатком финансирования "на качественную и полноценную защищенность таких систем", так и с нехваткой специалистов по информационной безопасности, объясняет директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. При этом активность вредоносных майнеров частично зависит от прибыльности криптовалют. Основным методом проникновения в систему жертвы остается фишинг, говорят специалисты по информационной безопасности.