.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Проект о выведении новых инвестиций нерезидентов из-под ограничений на вывод почти согласован - Минфин РФ
17 февраля 2025 года 09:14
В госсекторе зафиксировано на 9% больше вирусов-майнеров
|0
EPA/ТАСС
17 февраля. FINMARKET.RU - В госсекторе на конец 2024 года было зафиксировано на 9% больше вирусов-майнеров, чем в третьем квартале, пишет "Коммерсант", ссылающийся на ГК "Солар". В настоящее время 27% всех сообщений о заражении вредоносным ПО приходится на криптомайнеры. Такие вирусы превалируют при заражении вредоносным ПО организаций здравоохранения (24%) и образования (22%), добавляет техдиректор центра исследования киберугроз Solar 4RAYS Алексей Вишняков. При этом в частном бизнесе их доля значительно меньше: от 2% в телеком-отрасли до 11% в пищевой промышленности, отмечает он. Повышенный интерес хакеров к заражению госорганов может быть связан как с недостатком финансирования "на качественную и полноценную защищенность таких систем", так и с нехваткой специалистов по информационной безопасности, объясняет директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. При этом активность вредоносных майнеров частично зависит от прибыльности криптовалют. Основным методом проникновения в систему жертвы остается фишинг, говорят специалисты по информационной безопасности.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, вирусы-майнеры
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.