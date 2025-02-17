Безработица в этом году может вырасти впервые с начала десятилетия

17 февраля. FINMARKET.RU - В этом годуможет увеличиться впервые с 2020 года - с нынешних 2,3% до 2,6%, следует из результатов февральского макроэкономического опроса ЦБ на основе ответов 27 экономистов, пишут "Известия" . В 2020 г. общая доля незанятых в экономике по итогам года повысилась до 5,9%. Затем показатель постепенно снижался, пока не достиг исторического минимума в 2,3% на конец 2024 г.

К 2027 г. опрошенные регулятором аналитики ожидают повышения безработицы до уровня 2023 г. - 2,9%.

Безработица достигла "дна" в прошлом году - в дальнейшем ожидается охлаждение рынка труда вслед за ожидаемым замедлением экономики, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая. По ее словам, этому способствуют оптимизация бизнеса на фоне высокой ключевой (21% на февраль т.г.) и роста налоговой нагрузки (сбор с прибыли увеличился до 25% в этом году).

О скором росте безработицы уже свидетельствуют отдельные признаки: в службы занятости поступает всё меньшей вакансий, а в СМИ всё чаще появляется информация о сокращениях в крупных корпорациях, добавила эксперт.

"Скорее всего безработица будет расти, но медленно. Это будет связано с развитием цифровизации и автоматизации бизнес-процессов - например, в торговле, которая переходит в онлайн-формат. Кроме того, ряд компаний замораживают или закрывают долгосрочные проекты из-за дорогих займов и снижения спроса", - объяснила профессор Финансового университета при правительствеЮлия Долженкова.

По ее мнению, скорее всего, без работы не останутся те, кто трудится в ОПК, производственном секторе, телекоммуникационной сфере, в IT-компаниях. Другие сферы с минимальной безработицей сейчас - это кибербезопасность, медицина, образование и строительство, отметила эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац. Скорее всего, в ближайшие годы потребность в таких кадрах сохранится.

"Тем временем в капиталоемких секторах, таких как строительство и девелопмент, сокращается число новых проектов - из-за этого могут снизиться темпы и найма, и роста зарплат. В то же время в сегментах народного потребления (например, в пищевом производстве) спрос на сотрудников останется стабильным", - отметил управляющий директор "Авито Работы" Дмитрий Пучков.