Маркетплейсы не смогут предоставлять скидку, выходящую за рамки минимальной цены продавца

17 февраля. FINMARKET.RU -маркетплейсов смогут установить полный запрет нана свои, а агрегатор не вправе направлять уведомление о намерении снизить цену таким продавцам. Это следует из доработанной версии пакета законопроектов по регулированию цифровых платформ, пишут "Ведомости" . Кроме того, законопроект запрещает агрегаторам блокировать личный кабинет или карточки, снижать рейтинг или ухудшать положение карточки в поисковой выдаче для продавцов, отказавшихся от скидки за свой счет или за счет оператора.

Обсуждение законопроекта продолжается с осени, первая версия документа была представлена в ноябре. В ней говорилось, что оператор обязан уведомлять партнеров о снижении цены за свой счет или за счет партнера не менее чем за 14 дней, а также получить согласие партнера на снижение цены за его счет. Кроме того, согласие партнера на снижение цены за его счет не может быть выражено в форме молчания (бездействия) в ответ на уведомление, говорилось в предыдущей версии документа.

Эти пункты содержатся и в обновленном законопроекте. Но согласно новой версии законопроекта, партнер сможет в личном кабинете установить минимальную цену на товары, т. е. агрегаторы не должны предоставлять скидку, выходящую за рамки минимальной цены. Также продавцы смогут указать срок действия минимальной цены и количество товаров, на которые она распространяется. Минимальная цена будет считаться согласием на скидку и агрегаторам не придется получать его дополнительно, следует из доработанной версии документа.

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, маркетплейсы используют скидки во время автоакций, чтобы избежать затоваривания складов. Для прекращения практики принуждения продавцов к участию в различных акционных программах законопроект устанавливает порядок снижения цены на товар партнера только при получении его явного согласия, объяснил представитель Минэка.

Помимо законопроекта о платформенной экономике Минэк также подготовил пакет поправок в другие законы. В частности, регулятор предложил внести поправки в закон о защите потребителей, согласно которым именно агрегатор будет нести ответственность за "убытки, причиненные потребителю вследствие несоблюдения" агрегатором требований закона о платформенной экономике.

Согласно этой поправке, маркетплейсы будут обязаны проверять продавцов, объясняет изменения председатель организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.