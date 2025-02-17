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17 февраля 2025 года 08:24
Маркетплейсы не смогут предоставлять скидку, выходящую за рамки минимальной цены продавца
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Антон Новодережкин/ТАСС
17 февраля. FINMARKET.RU - Продавцы маркетплейсов смогут установить полный запрет на скидки на свои товары, а агрегатор не вправе направлять уведомление о намерении снизить цену таким продавцам. Это следует из доработанной версии пакета законопроектов по регулированию цифровых платформ, пишут "Ведомости". Кроме того, законопроект запрещает агрегаторам блокировать личный кабинет или карточки, снижать рейтинг или ухудшать положение карточки в поисковой выдаче для продавцов, отказавшихся от скидки за свой счет или за счет оператора. Обсуждение законопроекта продолжается с осени, первая версия документа была представлена в ноябре. В ней говорилось, что оператор обязан уведомлять партнеров о снижении цены за свой счет или за счет партнера не менее чем за 14 дней, а также получить согласие партнера на снижение цены за его счет. Кроме того, согласие партнера на снижение цены за его счет не может быть выражено в форме молчания (бездействия) в ответ на уведомление, говорилось в предыдущей версии документа. Эти пункты содержатся и в обновленном законопроекте. Но согласно новой версии законопроекта, партнер сможет в личном кабинете установить минимальную цену на товары, т. е. агрегаторы не должны предоставлять скидку, выходящую за рамки минимальной цены. Также продавцы смогут указать срок действия минимальной цены и количество товаров, на которые она распространяется. Минимальная цена будет считаться согласием на скидку и агрегаторам не придется получать его дополнительно, следует из доработанной версии документа. По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, маркетплейсы используют скидки во время автоакций, чтобы избежать затоваривания складов. Для прекращения практики принуждения продавцов к участию в различных акционных программах законопроект устанавливает порядок снижения цены на товар партнера только при получении его явного согласия, объяснил представитель Минэка. Помимо законопроекта о платформенной экономике Минэк также подготовил пакет поправок в другие законы. В частности, регулятор предложил внести поправки в закон о защите потребителей, согласно которым именно агрегатор будет нести ответственность за "убытки, причиненные потребителю вследствие несоблюдения" агрегатором требований закона о платформенной экономике. Согласно этой поправке, маркетплейсы будут обязаны проверять продавцов, объясняет изменения председатель организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, маркетплейся, товары, скидки, продавцы
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