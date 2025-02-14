Инфляция в РФ в январе составила 1,23%

Рост потребительских цен в январе замедлился до 1,23% после повышения на 1,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 9,92% после 9,52% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,18%

14 февраля. FINMARKET.RU -в России в январе 2025 года составила 1,23% после 1,32% в декабре 2024 года, 1,43% в ноябре, 0,75% в октябре, 0,48% в сентябре, 0,20% в августе, 1,14% в июле, 0,64% в июне, 0,74% в мае, 0,50% в апреле, 0,39% в марте, 0,68% в феврале и 0,86% в январе 2024 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Инфляция в январе 2025 года немного превысила ожидания аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,18%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в январе 2025 года ускорилась до 9,92% (аналитики ожидали 9,87%) с 9,52% на конец декабря 2024, 8,88% на конец ноября, 8,54% на конец октября, 8,63% на конец сентября, 9,05% на конец августа, 9,13% на конец июля, 8,59% на конец июня, 8,30% на конец мая, 7,84% на конец апреля, 7,72% на конец марта, 7,69% на конец февраля, 7,44% на конец января 2024 года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в январе 2025 года составил 100,96% (в декабре 2024 года - 101,02%), в годовом выражении - 109,32% (после 108,93% в декабре).

Продовольственные товары в январе подорожали на 1,33% (в годовом сравнении - поднялись в цене на 11,13%). В том числе плодоовощная продукция подорожала в январе на 2,68% (в годовом выражении - выросла в цене на 16,83%).

Непродовольственные товары в январе стали дороже на 0,42% (в годовом сопоставлении цены поднялись на 6,07%).

Услуги в январе подорожали в среднем на 2,07% (в годовом выражении - на 12,95%).

В январе существенно выросли цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на виноград - на 10,4%, огурцы - на 7,7%, лук - на 4,4%, яблоки - на 4,3%, свеклу - на 3,6%, капусту - на 3,6%, картофель - на 3,5%. Снизились цены на апельсины - на 6,9%, перец свежий - на 5,1%.

Среди других продовольственных товаров в январе значительно выросли цены на водку - на 5,2%, на сельдь соленую - на 3,5%, рыбу мороженую неразделанную - на 2,5%, шоколад - на 2,5%, коньяк - на 2,2%, сливки питьевые - на 2,1%, сыры твердые, полутвердые и мягкие - на 1,9%, говядину - на 1,7%, мясо индейки - на 1,5%.

Среди непродовольственных товаров наблюдался значительный рост цен на легковые автомобили отечественные - на 1,9%.

Цены на бензин автомобильный в январе выросли на 0,6%, на дизельное топливо - на 0,7%.

Совет директоров Банка России на заседании 14 февраля принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. "Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции", -говорится в заявлении ЦБ.

ЦБ при этом отметил, что "в базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре".

Банк России повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год до 19-22% с 17-20%, прогнозировавшихся в октябре 2024 года. Прогноз по ставке на 2026 год повышен до 13-14% с 12-13% ранее. ЦБ при этом сохранил прогноз по ставке на 2027 года на уровне 7,5-8,5% (этот диапазон оценивается как нейтральный). ЦБ одновременно повысил прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 7,0-8,0% с 4,5-5,0%, ожидает возвращение инфляции к таргету в 4% по-прежнему в 2026 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2025 году составляет 6,9% (вырос с 6,5% по опросу в конце декабря).