Темпы прироста новых базовых станций 4G сократились

14 февраля. FINMARKET.RU - Темпы развития сетейоператорами связи сократились после роста в 2023 году, следует из данных Vigo (разрабатывает средства для мониторинга и управления качеством сети), с которыми ознакомился "Коммерсант" . В прошлом году прирост новых базовых станций (БС) 4G составил 3,9% против 6,1% в 2023 году. При этом если в 2019–2021 годах среднее значение показателя составляло 14,3%, то за последние три года — 4,3%. В целом же тренд на сокращение прироста новых базовых станций 4G существует с 2018 года, при небольшом росте в 2023 году, следует из данных компании.

Независимый телеком-аналитик Алексей Слукин считает, что маржинальность строительства новых базовых станций сокращается относительно прошлогодних на 20-30%, так как коммерчески выгодные площадки уже заняты. Перенос оборудования в районы с высокой нагрузкой - это один из используемых способов сохранения качества связи, объясняет управляющий партнер компании "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов. "Емкость сетей 4G конечна, пока ситуация не оказывает заметного влияния на качество связи, но потребление трафика растет, за 2024 год, по предварительной оценке, рост составит 15%",- говорит он. Если ситуация не будет меняться, качество связи начнет ухудшаться. Во всем мире решение этой проблемы было одним из аргументов строительства сетей 5G, говорит Анкилов.