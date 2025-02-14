Увеличилась доля кредитов на новые автомобили

14 февраля. FINMARKET.RU - По данным "Объединенного кредитного бюро" (БКИ ОКБ), в январе 2025 года резко выросла доля автокредитов на новые машины в общем объеме выдач в денежном выражении, составив 68% против 58% в декабре 2024 года, пишет "Коммерсант" . Выше этого уровня она поднималась последний раз в декабре 2023 года, когда составила 71%. Рост в январе не является сезонным: в январе 2024 года она была ниже, чем в декабре 2023 года, на 10 п. п. В то же время средний чек кредита на новые машины продолжает, по данным ОКБ, снижаться шесть месяцев подряд — с 1,7 млн руб. в июле 2024 года до 1,3 млн руб. в январе этого года.

В целом, по подсчетам ОКБ, в январе банки выдали россиянам 59,42 тыс. автокредитов на 75,59 млрд руб. как на новые, так и на подержанные машины, что меньше показателей января прошлого года на 30% по количеству и на 39% по объему.

Эксперты считают, что пока это разовый всплеск, связанный с желанием дилеров распродать скопившиеся на складах запасы. Ожидать дальнейшего роста можно по мере снижения ключевой ставки ЦБ, отмечают они.