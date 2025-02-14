В РФ впервые за несколько лет упали темпы ввода жилья

14 февраля. FINMARKET.RU - Ввод жилья в эксплуатацию резко упал в конце 2024 года в России, следует из отчета ЦБ о региональной экономике, с которым ознакомились "Известия" . В декабре этот показатель в целом по стране снизился сразу на 13,3%.

Ситуация на рынке значительно различается по регионам. Банк России собирает данные по своим семи главным управлениям в разных частях страны. Сильнее всего ввод жилья в декабре сократился на юге России - сразу на 23,1%. На северо-западе немногим меньше - на 22,6%, а в центральной части - на 14,9%. Меньше всего показатель снизился на Урале (лишь на 2,2%).

Ранее, в октябре, в целом по России отмечалось небольшое сокращение объемов ввода жилья, но оно было незначительным - на 2,6%. А до этого весь год этот показатель увеличивался. Причем в январе 2024-го и в декабре 2023-го рост превышал 30%. Однако в июле ЦБ начал резко повышать ключевую ставку, в октябре - до рекордных 21%. Из-за этого спрос на ипотеку сильно сократился. Кроме того, в июле власти значительно ужесточили условия по льготным программам.

В 2024 году произошло больше переносов сроков сдачи многоквартирных домов на будущие периоды, чем в предыдущие годы, напомнил "Известиям" руководитель аналитического центра "Циан" Алексей Попов. "Это связано со спадом спроса, снижением темпов наполнения эскроу-счетов на фоне растущей строительной инфляции, - пояснил он. - Прошлогодний рост мог быть связан с рядом принятых в конце 2023 года решений по регистрации ранее возведенных построек, в том числе в рамках дачной амнистии. В 2024 году этот процесс шел ровнее, без явных пиков в распределении показателей.

В 2025 году объем новых проектов жилищного строительства значительно сократится, прогнозируют аналитики "Дом.РФ". По оценке госкомпании, объем новых проектов по сравнению с 2024 годом сократится на 27-38%, с 48 до 30?35 млн кв. м.

В этом году эксперты ожидают также снижения объемов продаж жилья в России примерно на 20-30% на фоне эффекта высокой базы первого полугодия прошлого года, когда был повышенный ажиотаж в преддверии завершения действия множества льготных программ с 1 июля.