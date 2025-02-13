К долгосрочным накоплениям через "Госуслуги"

13 февраля. FINMARKET.RU - Министерство финансов и Банк России прорабатывают новые правила открытия и закрытия счетов в программе долгосрочных сбережений (ПДС), сообщили пресс-службы ведомств " Российской газете ". Открыть такой счет в будущем можно будет через портал госуслуг. Эти меры, а также специальные стимулы призваны привлечь россиян еще активнее участвовать в программе. По итогам 2024 года они заключили 2,9 млн договоров, а объем вложений превысил 215 млрд руб.

Программа долгосрочных сбережений была запущена в январе 2024 года для того, чтобы помочь россиянам накопить на образование детям, на прибавку к обычной пенсии и на другие цели. Счета ПДС открываются на 15 лет и при соблюдении ряда условий умножают вложения человека за этот срок в три-четыре раза.

Для этого человеку достаточно вносить на счет ПДС по 3 тыс. руб. каждый месяц. За весь срок взносов "набежит" 540 тыс. руб. Также на эти взносы он получит софинансирование от государства в общей сложности на сумму 360 тыс. руб. Остальные деньги появятся за счет накопительной части пенсии, налоговых вычетов и дохода от инвестирования, который крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обещают на уровне около 1 млн руб. за 15 лет. Правда, точные результаты инвестирования заранее неизвестны, так как они зависят от темпов развития экономики России и финансового рынка. Ожидается, что доходность инвестиций в ПДС не будет отставать от инфляции.

Счета долгосрочных сбережений открываются на 15 лет, при соблюдении ряда условий вложения за этот срок можно увеличить в три-четыре раза

В течение всего срока договора человек вправе ежегодно обращаться за налоговыми вычетами на сумму взносов до 400 тыс. руб. в год. На руки так можно получить до 52 тыс. руб. за один год или до 780 тыс. руб. за 15 лет по ставке 13%. Государство гарантирует сохранность взносов на счетах ПДС и дохода от их инвестирования на общую сумму до 2,8 млн руб.

Самые привлекательные условия в программе созданы для небогатых людей.

Возможность открывать счета ПДС через портал госуслуг анонсировал минфин. Это будет способствовать популярности программы, заявила "РГ" замгендиректора Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Ирина Маслова. На портале люди сразу могут узнать, в каком пенсионном фонде находятся их пенсионные накопления, и принять решение: переводить их на вновь открытый счет ПДС или оставить в системе обязательного пенсионного страхования.

"Банк России обсуждает с минфином возможность внесения изменений в законодательство, предусматривающих, что при расторжении договора долгосрочных сбережений до получения софинансирования по этому договору право на софинансирование по иным договорам долгосрочных сбережений будет сохраняться, в том числе при их заключении в будущем", - подтвердили в ЦБ.