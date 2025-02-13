Государство поделится данными

13 февраля. FINMARKET.RU - Государство откроет доступ бизнесу, госорганам и физлицам к наборам госданных для обучения и тестирования алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ). Об этом " Ведомостям " рассказал представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. Уже в феврале 2025 года госорганы и разработчики ИИ смогут заключать первые контракты на получение размеченных госданных на безвозмездной основе, уточнил представитель аппарата Григоренко.

Разметка - это присвоение меток или категорий данным, которые делают их узнаваемыми и понятными для алгоритмов машинного обучения и анализа. Первые 10 наборов с размеченными данными были сформированы еще в 2023 года, остальные 40 - в конце ноября 2024 года в рамках федпроекта "Искусственный интеллект", рассказал он. В основном это фото и видеоматериалы, пригодные для машинного обучения и решения задач в таких отраслях, как городская среда и ЖКХ, транспорт, экология, сельскохозяйственная деятельность. Доступ к качественным размеченным данным важен для всех компаний, разрабатывающих решения в области ИИ, в том числе и небольших стартапов, у которых своих дата-сетов нет, говорит руководитель продукта в Just AI Алексей Борщов. Например, для разработчиков разговорного ИИ размеченные данные являются основой для обучения голосовых помощников, чат-ботов и других разговорных интерфейсов. Чем больше данных, тем точнее и естественнее будет взаимодействие с пользователем, подчеркивает эксперт.