Объем сделок M&A показал рекорд

13 февраля. FINMARKET.RU - По итогам 2024 года объем сделок слияний и поглощений (M&A) в рублевом выражении оказался рекордным - более 5 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на исследование агентства AK&M. Согласно ему, объем сделок с минимальным порогом $1 млн вырос по сравнению с предыдущим годом на 7,11%, составив $54,3 млрд против $50,7 млрд годом ранее.

Наибольшей интенсивностью отличался четвертый квартал: бизнес готовился к отмене налоговых льгот, а часть компаний продавалась, не выдержав давления кредитных ставок. По прогнозам директора по аналитике Ингосстрах-банка Василия Кутьина, в 2025 году в случае сохранения текущих экономических условий сумма сделок может еще вырасти на 10-15%, до 5,62-5,87 трлн рублей (часть этого роста имеет инфляционную природу). При смягчении ДКП сумма сделок M&A пойдет вниз, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев. (стр.8, "Бизнес поглощен слияниями")